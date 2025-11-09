Transmissão Rayo Vallecano x Real Madrid ao vivo online: confira onde assistir
"Dérbi" da capital espanhola reúne Merengues, que vem de derrota contra o Liverpool, e Bukaneros, goleados pelo Villarreal no último jogo de La Liga
Em duelo válido pela 12ª rodada de La Liga, Rayo Vallecano e Real Madrid se enfrentam neste domingo (09/11), com início marcado para 16h00 (horário de Brasília), no Estadio de Vallecas, em Madrid.
Onde assistir Rayo Vallecano x Real Madrid ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- ESPN 4 (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
Apenas os assinantes do pacote premium terão acesso à transmissão da partida.
Como chegam as equipes
O Rayo Vallecano vive momento de oscilação. Apesar de ter conquistado uma importante virada de 3 a 2 sobre o Lech Poznán na Conference League, o clube segue instável em La Liga.
O Real entra em campo após nova vitória em La Liga, contra o Valencia, por 4 a 0, mas ainda vive momentos de atenção devido à derrota sofrida diante do Liverpool pela fase de Liga da Champions, por 1 a 0.
Ficha técnica
- Data e Horário: Domingo (09/11) – 16h00 (Horário de Brasília)
- Competição: La Liga – Rodada 12
- Local: Estadio de Vallecas, em Madrid (Espanha)
Prováveis Escalações
Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy e Chavarría; Pedro Díaz, Unai López, De Frutos, Isi e Alvaro García; Alemão. Técnico: Iñigo Pérez
Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Éder Militão, Huijsen e Carreras; Camavinga, Valverde, Arda Güler e Bellingham; Vinicius Junior e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso