Onde assistir | Notícia

Transmissão Rayo Vallecano x Real Madrid ao vivo online: confira onde assistir

"Dérbi" da capital espanhola reúne Merengues, que vem de derrota contra o Liverpool, e Bukaneros, goleados pelo Villarreal no último jogo de La Liga

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 09/11/2025 às 14:00
Mbappé, atacante do Real Madrid
Mbappé, atacante do Real Madrid - Reprodução/Instagram

Em duelo válido pela 12ª rodada de La Liga, Rayo Vallecano Real Madrid se enfrentam neste domingo (09/11), com início marcado para 16h00 (horário de Brasília), no Estadio de Vallecas, em Madrid.

Onde assistir Rayo Vallecano x Real Madrid ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • ESPN 4 (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

Apenas os assinantes do pacote premium terão acesso à transmissão da partida.

Como chegam as equipes

O Rayo Vallecano vive momento de oscilação. Apesar de ter conquistado uma importante virada de 3 a 2 sobre o Lech Poznán na Conference League, o clube segue instável em La Liga.

O Real entra em campo após nova vitória em La Liga, contra o Valencia, por 4 a 0, mas ainda vive momentos de atenção devido à derrota sofrida diante do Liverpool pela fase de Liga da Champions, por 1 a 0.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Domingo (09/11) – 16h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: La Liga – Rodada 12
  • Local: Estadio de Vallecas, em Madrid (Espanha)
  • Onde Assistir: ESPN 4 e Disney+

Prováveis Escalações

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy e Chavarría; Pedro Díaz, Unai López, De Frutos, Isi e Alvaro García; Alemão. Técnico: Iñigo Pérez

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Éder Militão, Huijsen e Carreras; Camavinga, Valverde, Arda Güler e Bellingham; Vinicius Junior e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso

