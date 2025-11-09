Transmissão Corinthians x Ceará ao vivo online grátis? confira onde assistir
Derrotado na rodada anterior, Timão busca a vitória para se aproximar da zona de vaga na Pré-Libertadores. Vozão vem de empate no Clássico-Rei
Corinthians e Ceará irão se enfrentar neste domingo (09), às 16h00 (Horário de Brasília). O confronto será disputado na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir Corinthians x Ceará ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- Globo (TV aberta)
- Premiere (pay-per-view)
A depender da localização do usuário, o jogo também poderá ser acompanhado gratuitamente pela plataforma de streaming Globoplay.
Como chegam as equipes
O Corinthians foi derrotado pelo Red Bull Bragantino na rodada anterior, por 2 a 1, encerrando uma sequência de três vitórias. A equipe da capital paulista ocupa a décima colocação, com 42 pontos.
O Ceará ficou no empate contra o Fortaleza, pelo placar de 1 a 1. A equipe está em 13º lugar, com 39 pontos conquistados, e precisa pontuar para se afastar da zona de rebaixamento.
Ficha técnica
- Data e Horário: Domingo (09/11) – 16h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Campeonato Brasileiro – Rodada 33
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
- Onde Assistir: Globo e Premiere
Prováveis Escalações
Corinthians: Felipe Longo; João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Angileri; Matheuzinho, Breno Bidon, Maycon e Matheus Bidu; Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior
Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Zanocelo, Richardson e Fernando Sobral; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé