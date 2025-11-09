fechar
Transmissão Corinthians x Ceará ao vivo online grátis? confira onde assistir

Derrotado na rodada anterior, Timão busca a vitória para se aproximar da zona de vaga na Pré-Libertadores. Vozão vem de empate no Clássico-Rei

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 09/11/2025 às 13:30
Dois jogadores do Corinthians abraçados em jogo
Dois jogadores do Corinthians abraçados em jogo - Rodrigo Coca/Corinthians

Corinthians e Ceará irão se enfrentar neste domingo (09), às 16h00 (Horário de Brasília). O confronto será disputado na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir Corinthians x Ceará ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • Globo (TV aberta)
  • Premiere (pay-per-view)

A depender da localização do usuário, o jogo também poderá ser acompanhado gratuitamente pela plataforma de streaming Globoplay.

Como chegam as equipes

O Corinthians foi derrotado pelo Red Bull Bragantino na rodada anterior, por 2 a 1, encerrando uma sequência de três vitórias. A equipe da capital paulista ocupa a décima colocação, com 42 pontos.

O Ceará ficou no empate contra o Fortaleza, pelo placar de 1 a 1. A equipe está em 13º lugar, com 39 pontos conquistados, e precisa pontuar para se afastar da zona de rebaixamento.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Domingo (09/11) – 16h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Campeonato Brasileiro – Rodada 33
  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
  • Onde Assistir: Globo e Premiere

Prováveis Escalações

Corinthians: Felipe Longo; João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Angileri; Matheuzinho, Breno Bidon, Maycon e Matheus Bidu; Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Zanocelo, Richardson e Fernando Sobral; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé

