Vitória x Botafogo ao vivo: onde assistir, horário e escalações

Rubro-Negro tenta se manter fora da zona de rebaixamento, enquanto o Alvinegro busca seguir na briga pelo G4; confira detalhes da partida

Vitória e Botafogo se enfrentam neste domingo (9), às 16h (de Brasília), no estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time baiano tenta embalar após o triunfo sobre o Internacional e seguir fora da zona de rebaixamento, enquanto o Alvinegro carioca chega motivado por uma sequência de bons resultados e quer manter viva a disputa por uma vaga no G4.

Como chegam as equipes

Vitória



O Rubro-Negro voltou a vencer na rodada passada, superando o Internacional por 1 a 0, resultado que o tirou do Z-4.

Com 34 pontos, o time comandado por Jair Ventura ocupa a 16ª colocação, um ponto à frente do Santos, que abre a zona de rebaixamento.

Antes do triunfo, o Vitória vinha de duas derrotas seguidas, para Cruzeiro e Corinthians.

Botafogo



Em boa fase, o Glorioso soma quatro jogos de invencibilidade, com vitórias sobre Ceará e Vasco, além de empates contra Santos e Mirassol.

Com 51 pontos, o time de Davide Ancelotti aparece na sexta posição e ainda sonha com o G4, estando a apenas um ponto do Bahia, quinto colocado.

Onde assistir ao vivo

A partida entre Vitória x Botafogo terá transmissão ao vivo pela TV Globo, logo após o Domingão com Huck, além do Premiere, na TV fechada.



O jogo também será exibido no YouTube do GETV.

Possíveis escalações

Vitória (Técnico: Jair Ventura)



Couto; Roberto, Marcos, Neris, Ramon; W. Oliveira, R. Lopes, Matheuzinho; Aitor, Erick e López.

Botafogo (Técnico: Davide Ancelotti)



L. Linck; Vitinho, Barboza, Ricardo, Telles; M. Freitas, Danilo, Correa; Rodríguez, Savarino e A. Cabral.

Ficha Técnica

Competição : Campeonato Brasileiro – 33ª rodada



: Campeonato Brasileiro – 33ª rodada Local : Estádio Manoel Barradas (Barradão), Salvador (BA)



: Estádio Manoel Barradas (Barradão), Salvador (BA) Data e horário : Domingo, 9 de novembro de 2025, às 16h (de Brasília)



: Domingo, 9 de novembro de 2025, às 16h (de Brasília) Transmissão: TV Globo, Premiere e GETV (YouTube)

BOTAFOGO 3 x 0 VASCO | MELHORES MOMENTOS

