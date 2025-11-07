fechar
Nuggets x Warriors: onde assistir ao vivo e horário da partida

Time de Denver venceu cinco de suas seis últimas partidas e encara equipe da Califórnia, que vem de derrota diante do Sacramento Kings

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 07/11/2025 às 15:10
Stephen Curry e Gary Payton II, jogadores do Golden State Warriors
Stephen Curry e Gary Payton II, jogadores do Golden State Warriors - Reprodução/ Golden State Warriors

O super confronto entre Nuggets e Warriors será disputado neste sábado (08/11), com início às 00h00 (horário de Brasília), na Ball Arena, em Denver. A partida, válida pela temporada regular da NBA, também conta pontos para a NBA Cup.

Como chegam as equipes

Os Nuggets entram em quadra com campanha de 5 vitórias e 2 derrotas nesta temporada. Jogando em casa, o time possui média de 124,6 pontos por jogo e aproveitamento de 50,3% nos arremessos. 

Com Nikola Jokic no auge, a equipe busca ampliar vantagem no Oeste e impor ritmo forte diante de adversário histórico.

Os Warriors têm 5 vitórias e 4 derrotas até o momento da prévia, e vivem fase um pouco mais instável. 

O time demonstra poder ofensivo tradicional, porém a defesa e o ritmo fora de casa ainda geram questionamentos, aproveitamento de 46,8% nos arremessos e média de 117,4 pontos por jogo.

Onde assistir Denver Nuggets e Golden State Warriors ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • Prime Video (plataforma de streaming)
  • NBA League Pass (aplicativo oficial)

Ficha técnica

  • Data e Horário: Sábado (08/11) – 00h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: NBA – Temporada Regular/NBA Cup
  • Local: Ball Arena, em Denver (Colorado - EUA)
  • Onde Assistir: Prime Video e NBA League Pass

