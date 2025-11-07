Nuggets x Warriors: onde assistir ao vivo e horário da partida
Time de Denver venceu cinco de suas seis últimas partidas e encara equipe da Califórnia, que vem de derrota diante do Sacramento Kings
O super confronto entre Nuggets e Warriors será disputado neste sábado (08/11), com início às 00h00 (horário de Brasília), na Ball Arena, em Denver. A partida, válida pela temporada regular da NBA, também conta pontos para a NBA Cup.
Como chegam as equipes
Os Nuggets entram em quadra com campanha de 5 vitórias e 2 derrotas nesta temporada. Jogando em casa, o time possui média de 124,6 pontos por jogo e aproveitamento de 50,3% nos arremessos.
Com Nikola Jokic no auge, a equipe busca ampliar vantagem no Oeste e impor ritmo forte diante de adversário histórico.
Os Warriors têm 5 vitórias e 4 derrotas até o momento da prévia, e vivem fase um pouco mais instável.
O time demonstra poder ofensivo tradicional, porém a defesa e o ritmo fora de casa ainda geram questionamentos, aproveitamento de 46,8% nos arremessos e média de 117,4 pontos por jogo.
Onde assistir Denver Nuggets e Golden State Warriors ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- Prime Video (plataforma de streaming)
- NBA League Pass (aplicativo oficial)
Ficha técnica
- Data e Horário: Sábado (08/11) – 00h00 (Horário de Brasília)
- Competição: NBA – Temporada Regular/NBA Cup
- Local: Ball Arena, em Denver (Colorado - EUA)
- Onde Assistir: Prime Video e NBA League Pass