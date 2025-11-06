Cuiabá x Goiás: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Dourado não venceu nenhuma de suas três últimas partidas e se afastou da briga pelo acesso. Esmeraldino vive fase instável e saiu do G-4

Cuiabá e Goiás se enfrentarão nesta sexta-feira (07), às 21h30 (horário de Brasília). A partida será disputada na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela 36ª rodada da Série B.

Como chegam as equipes

O Cuiabá não venceu nenhuma de suas três últimas partidas e perdeu posições na luta pelo acesso. O Dourado foi derrotado nas duas rodadas anteriores e está em 11º lugar.

Por outro lado, o Goiás vem de derrota diante do Athletico-PR, pelo placar de 1 a 0, e busca a vitória para seguir vivo na luta pelo acesso. A equipe ocupa a sétima colocação na Série B.

Onde assistir Cuiabá x Goiás ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Disney+.

Ficha técnica

Data e Horário: Sexta-feira (07/11) – 21h30 (Horário de Brasília)

Sexta-feira (07/11) – 21h30 (Horário de Brasília) Competição: Série B – Rodada 36

Série B – Rodada 36 Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Arena Pantanal, em Cuiabá (MT) Onde Assistir: Disney+

Prováveis Escalações

Cuiabá: Luan Polli; Nathan, Patrick De Lucca e Bruno Alves; Matheusinho, Calebe, Denilson e Guilherme Mariano; Alejandro Martínez, Carlos Alberto e Alisson Safira. Técnico: Eduardo Barros.

Goiás: Tadeu; Willean Lepo, Lucas Ribeiro, Titi, Anthony e Lucas Lovat; Juninho e Rafael Gava; Welliton Matheus, Anselmo Ramon e Jajá. Técnico: Fábio Carille