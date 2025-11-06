fechar
Cuiabá x Goiás: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Dourado não venceu nenhuma de suas três últimas partidas e se afastou da briga pelo acesso. Esmeraldino vive fase instável e saiu do G-4

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 06/11/2025 às 12:51
Jogadores do Goiás comemoram gol
Jogadores do Goiás comemoram gol - Reprodução/ Goiás

Cuiabá e Goiás se enfrentarão nesta sexta-feira (07), às 21h30 (horário de Brasília). A partida será disputada na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela 36ª rodada da Série B.

Como chegam as equipes

O Cuiabá não venceu nenhuma de suas três últimas partidas e perdeu posições na luta pelo acesso. O Dourado foi derrotado nas duas rodadas anteriores e está em 11º lugar.

Por outro lado, o Goiás vem de derrota diante do Athletico-PR, pelo placar de 1 a 0, e busca a vitória para seguir vivo na luta pelo acesso. A equipe ocupa a sétima colocação na Série B.

Onde assistir Cuiabá x Goiás ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Disney+.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Sexta-feira (07/11) – 21h30 (Horário de Brasília)
  • Competição: Série B – Rodada 36
  • Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)
  • Onde Assistir: Disney+

Prováveis Escalações

Cuiabá: Luan Polli; Nathan, Patrick De Lucca e Bruno Alves; Matheusinho, Calebe, Denilson e Guilherme Mariano; Alejandro Martínez, Carlos Alberto e Alisson Safira. Técnico: Eduardo Barros.

Goiás: Tadeu; Willean Lepo, Lucas Ribeiro, Titi, Anthony e Lucas Lovat; Juninho e Rafael Gava; Welliton Matheus, Anselmo Ramon e Jajá. Técnico: Fábio Carille

