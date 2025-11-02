Transmissão Remo x Chapecoense ao vivo online: confira onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Confronto direto na luta pelo acesso reúne paraenses, que vivem grande fase e venceram suas últimas seis partidas, e catarinenses, que vêm de vitória

Remo e Chapecoense irão se enfrentar neste domingo (02), às 18h30 (Horário de Brasília). O confronto será disputado no Baenão, em Belém, pela 35ª rodada da Série B.

Transmissão Remo x Chapecoense ao vivo online

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Disney+. Apenas os assinantes do pacote premium terão acesso à transmissão do jogo.

Como chegam as equipes

Em grande fase, o Remo venceu todas as seis últimas partidas disputadas na competição. Sob o comando de Guto Ferreira, a equipe vive seu melhor momento na competição e ocupa a terceira colocação, com 57 pontos.

Assim como o clube adversário, a Chapecoense também possui 57 pontos. No entanto, o time está em segundo lugar, devido aos critérios de desempate. A equipe catarinense vem de vitória sobre o Operário, por 2 a 0.

Ficha técnica

Data e Horário: Domingo (02/11) – 18h30 (Horário de Brasília)

Domingo (02/11) – 18h30 (Horário de Brasília) Competição: Série B – Rodada 35

Série B – Rodada 35 Local: Baenão, em Belém (PA)

Baenão, em Belém (PA) Onde Assistir: Disney+

Prováveis Escalações

Remo: Leo Lang; Marcelinho, Klaus, Kayky Almeida e Jorge; Caio Vinícius, Tachtsidis e Pedro Castro; Diego Hernández, Pedro Rocha e Nico Ferreira. Técnico: Guto Ferreira.

Chapecoense: Rafael Santos; Everton, Victor Caetano, Eduardo Doma, João Paulo e Clar; Rafael Carvalheira, Jiménez e Giovanni Augusto; Neto Pessoa e Marcinho. Técnico: Gilmar dal Pozzo