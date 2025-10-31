Remo x Chapecoense: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Confronto direto na luta pelo acesso reúne paraenses, que vivem grande fase e venceram suas últimas seis partidas, e catarinenses, que vêm de vitória
Remo e Chapecoense irão se enfrentar neste domingo (02), às 18h30 (Horário de Brasília). O confronto será disputado no Baenão, em Belém, pela 35ª rodada da Série B.
Como chegam as equipes
Em grande fase, o Remo venceu todas as seis últimas partidas disputadas na competição. Sob o comando de Guto Ferreira, a equipe vive seu melhor momento na competição e ocupa a terceira colocação, com 57 pontos.
Assim como o clube adversário, a Chapecoense também possui 57 pontos. No entanto, o time está em segundo lugar, devido aos critérios de desempate. A equipe catarinense vem de vitória sobre o Operário, por 2 a 0.
Onde assistir Remo x Chapecoense ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Disney+.
Ficha técnica
- Data e Horário: Domingo (02/11) – 18h30 (Horário de Brasília)
- Competição: Série B – Rodada 35
- Local: Baenão, em Belém (PA)
- Onde Assistir: Disney+
Prováveis Escalações
Remo: Leo Lang; Marcelinho, Klaus, Kayky Almeida e Jorge; Caio Vinícius, Tachtsidis e Pedro Castro; Diego Hernández, Pedro Rocha e Nico Ferreira. Técnico: Guto Ferreira.
Chapecoense: Rafael Santos; Everton, Victor Caetano, Eduardo Doma, João Paulo e Clar; Rafael Carvalheira, Jiménez e Giovanni Augusto; Neto Pessoa e Marcinho. Técnico: Gilmar dal Pozzo