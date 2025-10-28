fechar
Transmissão Atlético-MG x Independiente del Valle ao vivo online: Grátis! Veja onde assistir pela Copa Sul-Americana 2025

Depois do empate em 1 a 1 na ida, o time que vencer no tempo normal na Arena MRV garante vaga na final contra Universidad de Chile ou Lanús

Por Robert Sarmento Publicado em 28/10/2025 às 19:21
Arena MRV, em Belo Horizonte, lotada pelos torcedores
Arena MRV, em Belo Horizonte, lotada pelos torcedores - Paulo Henrique França/Atlético-MG

Atlético-MG e Independiente del Valle decidem o primeiro finalista da Copa Sul-Americana 2025 nesta terça-feira (28/10), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Com ingressos esgotados, a expecativa é de grande jogo! Na partida de ida, no Equador, os times empataram em 1 a 1. O gol do Galo foi marcado por Dudu nos acréscimos do 2° tempo.

Diante disso, o vencedor durante os 90 minutos garante vaga na final contra Universidad de Chile ou Lanús, que se enfrentam na quinta-feira (30/10), na Argentina, após empate em 2 a 2.

Em caso de nova igualdade no placar, a classificação é definida nos pênaltis, sem necessidade de prorrogação. Vale lembrar que não há o critério do gol fora de casa como desempate.

Instagram/Conmebol
Chaveamento completo da Copa Sul-Americana 2025 - Instagram/Conmebol

A decisão será em jogo único, em 22 de novembro, em Assunção, no Paraguai. O campeão levará US$ 6,5 milhões (R$ 36 milhões), além de um lugar na fase de grupos da Libertadores 2026.

Escalação do Atlético-MG: Everson; Saravia, Vitor Hugo, Alonso e Guilherme Arana; Gabriel Menino, Alan Franco e Igor Gomes; Bernard, Dudu e Rony (Hulk).  Técnico: Jorge Sampaoli.

Escalação do Independiente del Valle: Villar; Fernández, Carabajal, Schunke e Cortéz (Loor); Alcívar, Patrick Mercado e Sornoza; Guagua, Hoyos e Spinelli. Técnico: Javier Rabanal.

Pedro Souza/Atlético-MG
Hulk, atacante do Atlético-MG, concentrado para o jogo - Pedro Souza/Atlético-MG

Atlético-MG x Independiente del Valle ao vivo online

Os torcedores podem assistir ao vivo e de graça no SBT, através da televisão aberta e site, com retransmissão no +SBT. A opção do Disney+, com sinal da ESPN não oferece acesso grátis.

  • 1. Acesse o site ou aplicativo do +SBT (para Android, iOS e Smart TVs).
  • 2. Faça login com uma conta gratuita no SBT ou use o seu e-mail.
  • 3. Procure pela aba "Ao Vivo" e clique na programação em tempo real.

Vídeo: Atlético-MG x Independiente del Valle em tempo real:

É possível acompanhar também o resultado em tempo real com imagens na narração alternativa de Diguinho Coruja, na mistura entre informação e humor, através do YouTube do SBT Sports

 

