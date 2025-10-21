Real Madrid x Juventus: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Merengues venceram suas três últimas partidas e buscam manter os 100% de aproveitamento na Champions. Juve vive péssima fase na atual temporada
Nesta quarta-feira (22/10), às 16h (horário de Brasília), Real Madrid e Juventus no Santiago?Bernabéu, em Madrid, em duelo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.
Como chegam as equipes
O Real Madrid realiza um ótimo início de Liga dos Campeões, o time comandado por Xabi Alonso venceu suas duas primeiras partidas do grupo e busca mais uma vitória para seguir firme rumo à classificação direta para as oitavas de final.
A Juventus atravessa momento complicado. A Vecchia Signora não venceu nenhuma de suas seis últimas partidas e ficou no empate nas duas últimas rodadas da competição.
Onde assistir Real Madrid x Juventus ao vivo
A partida será transmitida com exclusividade pelas seguintes plataformas:
- TNT (TV por assinatura)
- HBO Max (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: Quarta-feira (22/10) – 16h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Liga dos Campeões – Fase de Liga (Rodada 3)
- Local: Santiago Bernabéu, em Madrid (Espanha)
- Onde Assistir: TNT e HBO Max
Prováveis Escalações
Real Madrid: Courtois; Valverde, Éder Militão, Raul Asencio e Carreras; Camavinga e Tchouaméni; Mastantuono, Bellingham e Vini Júnior; Mbappé. Técnico: Xabi Alonso
Juventus: Di Gregorio; Rugani, Lloyd Kelly e Gatti; Kalulu, Khéphren Thuram, Locatelli e Cambiaso; Francisco Conceição, Yildiz e Jonathan David. Técnico: Igor Tudor