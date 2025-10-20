Transmissão Vasco x Fluminense ao vivo online: Grátis! Veja onde assistir com imagens pela Série A 2025
As duas equipes vêm de vitórias, mas estão em situações distantas na competição. O Cruzmaltino briga contra o Z4 e o Tricolor para entrar no G4
Vasco e Fluminense se enfrentam pela 29ª rodada do Brasileirão Série A 2025, nesta segunda-feira (20/10), às 19h30 (horário de Brasília). Os dois times estão longes na classificação.
Os donos da casa estão próximos à zona de rebaixamento. Apesar do Cruzmaltino ocupar o nono lugar, tem apenas 36 pontos, ou seja, oito pontos do primeiro time no Z4 (Vitória).
Do outro lado, o Tricolor que fazer parte do G4. No entanto, a diferença para o Mirassol é de nove pontos. Para o Bahia, no G6, grupo dos playoffs da Libertadores, a distância é de cinco.
As equipes se enfrentaram 336 vezes, com 122 vitórias do Vasco, 113 triunfos do Fluminense e houve 101 empates. Abaixo, veja as escalações oficiais, onde assistir e resultado.
Escalação do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê, Coutinho; Andrés Gómez, Rayan e Nuno Moreira. Técnico: Fernando Diniz.
Escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy. Técnico: Zubeldía.
Transmissão Vasco x Fluminense ao vivo online
A partida tem transmissão ao vivo de graça da CazéTV para todos os estados do Brasil através do YouTube. Por isso, dá para assistir sem pagar, sem fazer login ou criar qualquer conta.
Além disso, dá para acompanhar com imagens no Playplus (aplicativo gratuito que retransmite toda a programação da RecordTV. Para acessar, precisa criar conta/login com seu e-mail.
Vídeo: resultado de Vasco x Fluminense em tempo real
Quem não puder assistir ao clássico carioca e quer só acompanhar o lances, pode acessar o canal da CazéTV. O vídeo é proibido para compartilhamentr. No entanto, tem a cobertura do jogo.