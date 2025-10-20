Transmissão Ferroviária x Paysandu ao vivo online: confira onde assistir
Papão vem de derrota em clássico diante do Remo e ocupa a lanterna da competição. Equipe de Araraquara busca a vitória para se afastar do Z-4
A Ferroviária recebe o Paysandu nesta segunda-feira (20), às 19h30 (Horário de Brasília). O confronto será disputado na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), em duelo válido pela 33ª rodada da Série B.
Onde assistir Ferroviária x Paysandu ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- ESPN (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
Os assinantes do pacote padrão do Disney+ terão acesso à transmissão da partida.
Como chegam as equipes
A Ferroviária vem de empate em duelo contra o CRB, pelo placar de 2 a 2. A equipe de Araraquara está em 16º lugar na classificação, três pontos acima do Volta Redonda, primeira equipe da zona de rebaixamento.
O Paysandu vive péssima fase e corre grandes riscos de ser rebaixado para a Série C. A equipe paraense vem de derrota em clássico diante do Remo, por 3 a 2.
Ficha técnica
- Data e Horário: Segunda-feira (20/10) – 19h30 (Horário de Brasília)
- Competição: Série B – Rodada 34
- Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)
- Onde Assistir: ESPN e Disney+
Prováveis Escalações
Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Maycon e Zé Mário; Ricardinho, Alencar, Thiago Lopes e Juninho; Vitor Barreto e Carlão. Técnico: Claudinei Oliveira
Paysandu: Matheus Nogueira; Edilson, Thalisson, Thiago Heleno e Reverson; Ronaldo Henrique, André Lima e Denner; Wendel, Maurício Garcez e Denilson. Técnico: Márcio Fernandes