fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Ferroviária x Paysandu ao vivo online: confira onde assistir

Papão vem de derrota em clássico diante do Remo e ocupa a lanterna da competição. Equipe de Araraquara busca a vitória para se afastar do Z-4

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 20/10/2025 às 17:59
Jogadores do Paysandu comemorando gol na Série B
Jogadores do Paysandu comemorando gol na Série B - Jorge Luís Totti/Paysandu

A Ferroviária recebe o Paysandu nesta segunda-feira (20), às 19h30 (Horário de Brasília). O confronto será disputado na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), em duelo válido pela 33ª rodada da Série B.

Onde assistir Ferroviária x Paysandu ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • ESPN (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

Os assinantes do pacote padrão do Disney+ terão acesso à transmissão da partida.

Como chegam as equipes

A Ferroviária vem de empate em duelo contra o CRB, pelo placar de 2 a 2. A equipe de Araraquara está em 16º lugar na classificação, três pontos acima do Volta Redonda, primeira equipe da zona de rebaixamento.

O Paysandu vive péssima fase e corre grandes riscos de ser rebaixado para a Série C. A equipe paraense vem de derrota em clássico diante do Remo, por 3 a 2.

Onde assistir Ferroviária x Paysandu ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • ESPN (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

Ficha técnica

  • Data e Horário: Segunda-feira (20/10) – 19h30 (Horário de Brasília)
  • Competição: Série B – Rodada 34
  • Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)
  • Onde Assistir: ESPN e Disney+

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis Escalações

Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Maycon e Zé Mário; Ricardinho, Alencar, Thiago Lopes e Juninho; Vitor Barreto e Carlão. Técnico: Claudinei Oliveira

Paysandu: Matheus Nogueira; Edilson, Thalisson, Thiago Heleno e Reverson; Ronaldo Henrique, André Lima e Denner; Wendel, Maurício Garcez e Denilson. Técnico: Márcio Fernandes

Leia também

Série B: Chances de acesso atualizadas para Coritiba, Criciúma, Remo e Goiás
Série B

Série B: Chances de acesso atualizadas para Coritiba, Criciúma, Remo e Goiás
Ferroviária x Paysandu: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série B

Ferroviária x Paysandu: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags