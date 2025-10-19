Transmissão Coritiba x Athletico-PR ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir com imagens pela Série B 2025
Athletiba pode definir tanto as probabilidades do Coxa ser campeão da Segunda Divisão quando as possibilidades do Furacão conseguir vaga no G4
Clássico decisivo na Série B 2025! Coritiba e Athletico-PR jogam neste domingo (19/10), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 33ª rodada.
O Coxa, líder da competição com 56 pontos, busca a vitória para encaminhar o retorno à Série A. Já o Furacão, 7° colocado com 49 pontos, tenta manter viva a esperança do G-4.
- 1° Coritiba - 56 pontos
- 2° Criciúma - 53 pontos
- 3° Novorizontino - 53 pontos
- 4° Goiás - 52 pontos
- 5° Chapecoense - 51 pontos
- 6° Remo - 51 pontos
- 7° Athletico-PR - 49 pontos
O confronto paranaense promete casa cheia e clima de decisão. Os 35 mil ingressos disponíveis foram vendidos rapidamente, confirmando o grande interesse da torcida pelo Athletiba.
No primeiro turno, o alviverde venceu o rival por 1 a 0 na Arena da Baixada, em partida que levou 40.241 torcedores ao estádio, o maior público da Segunda Divisão até aquele momento.
Escalação do Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy Maranhão e Zeca; Wallisson, Sebastian Gómez e Josué; Clayson, Iury Castilho e Gustavo Coutinho. Técnico: Mozart Santos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Escalação do Athletico-PR: Santos; Terán, Aguirre e Arthur Dias; Benavídez, Dudu, Zapelli, Léo Derik; Leozinho (Mendoza), Luiz Fernando e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.
Transmissão Coritiba x Athletico-PR ao vivo online
A ESPN começou a transmitir alguns jogos de graça no YouTube, mas esse confronto tem transmissão pela internet no Brasil somente para quem adquiriu a assinantura do streaming Disney+.
Como assistir Coritiba x Athletico-PR ao vivo online?
- Acesse o aplicativo ou site do Disney+ no celular, Smart TV, tablet ou computador.
- Faça login com sua conta ou assine um dos planos disponíveis do streaming.
- Procure por "La Liga – Barcelona x Girona" na aba de transmissões ao vivo.
Para quem não tem acesso às imagens pode a narração através de áudio no YouTube com o resultado tempo real sem precisar registrar seus dados, pagar ou até mesmo cria conta/login.