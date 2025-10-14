Transmissão Portugal x Hungria ao vivo online: confira onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Lusos possuem 100% de aproveitamento nas Eliminatórias, mas vem de vitória difícil sobre a Irlanda. Seleção das Quinas pode garantir a vaga na Copa

Portugal e Hungria se enfrentam nesta terça-feira (14/10), às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, pela sétima rodada das Eliminatórias da UEFA para a Copa do Mundo de 2026.

Onde assistir Portugal x Hungria ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV (TV por assinatura). Os assinantes do pacote de canais ao vivo do Globoplay também poderão acompanhar o jogo pela plataforma de streaming.

Como chegam as equipes

No Grupo F, Portugal tem sido dominante. Os Lusos venceram todas as partidas nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. No entanto, os portugueses vem de vitória difícil sobre a Irlanda, por 1 a 0, com direito à pênalti perdido por Cristiano Ronaldo.

Caso vençam o jogo e a Armênia não vença a Irlanda, os lusitanos garantirão a classificação antecipada para a Copa do Mundo.

A Hungria, embora com elenco menos estrelado, mostrou potencial competitivo e está entre os principais concorrentes de Portugal à vaga direta na competição. Na rodada anterior, os Magiares venceram a Armênia, pelo placar de 2 a 0.

Ficha técnica

Data e Horário: Terça-feira (14/10) – 15h45 (Horário de Brasília)

Terça-feira (14/10) – 15h45 (Horário de Brasília) Competição: Eliminatórias para a Copa do Mundo – Rodada 7

Eliminatórias para a Copa do Mundo – Rodada 7 Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa (Portugal)

Estádio José Alvalade, em Lisboa (Portugal) Onde Assistir: SporTV

Prováveis Escalações

Portugal: Diogo Costa; Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio E Nuno Mendes; Rúben Neves E Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes e Bernardo Silva; Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez

Hungria: Tóth; Négo, Orbán, Szalai e Kerkez; Bolla, Styles, Schäfer e Szoboszlai; Sallai e Varga. Técnico: Marco Rossi