Transmissão Athletico-PR x Avaí ao vivo online: confira onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Derrotado nas duas rodadas anteriores, Furacão busca a vitória para se reaproximar do G-4. Leão da Ilha vem de vitória sobre o Volta Redonda

Na terça-feira (14/10), às 21h30 (horário de Brasília), Athletico-PR e Avaí se enfrentam na Arena da Baixada, em Curitiba, em duelo válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir Athletico-PR x Avaí ao vivo

A partida será transmitida exclusivamente pela plataforma de streaming Disney+. Apenas os assinantes do pacote premium poderão acompanhar a transmissão.

Como chegam as equipes

O Athletico vive momento conturbado na atual temporada. O Furacão vem de duas derrotas consecutivas, sendo a última para o Remo por 2 a 1. Mesmo assim, o time ocupa a 6ª posição, com 48 pontos, e ainda sonha com uma vaga no G-4.

O Avaí chega com moral. Na rodada anterior, o Leão da Ilha venceu o Volta Redonda por 3 a 0, encerrando sua fase negativa de duas derrotas consecutivas.

Ficha técnica

Data e Horário: Terça-feira (14/10) – 21h30 (Horário de Brasília)

Terça-feira (14/10) – 21h30 (Horário de Brasília) Competição: Série B – Rodada 32

Série B – Rodada 32 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Arena da Baixada, em Curitiba (PR) Onde Assistir: Disney+

Prováveis Escalações

Athletico-PR: Santos, Benavídez, Arthur Dias, Aguirre, Léo Pelé e Fernando; Patrick e Zapelli; Luiz Fernando, Mendoza e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

Avaí: César, Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Mário Sérgio, JP, Zé Ricardo, João Vítor, Gaspar e Marquinhos Gabriel; Cléber. Técnico: Vinicius Bergantin