Onde assistir | Notícia

Transmissão Athletico-PR x Avaí ao vivo online: confira onde assistir

Derrotado nas duas rodadas anteriores, Furacão busca a vitória para se reaproximar do G-4. Leão da Ilha vem de vitória sobre o Volta Redonda

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 14/10/2025 às 19:00
Jogadores do Athletico-PR
Jogadores do Athletico-PR - Reprodução/ Athletico-PR

Na terça-feira (14/10), às 21h30 (horário de Brasília), Athletico-PR e Avaí se enfrentam na Arena da Baixada, em Curitiba, em duelo válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir Athletico-PR x Avaí ao vivo

A partida será transmitida exclusivamente pela plataforma de streaming Disney+. Apenas os assinantes do pacote premium poderão acompanhar a transmissão.

Como chegam as equipes

O Athletico vive momento conturbado na atual temporada. O Furacão vem de duas derrotas consecutivas, sendo a última para o Remo por 2 a 1. Mesmo assim, o time ocupa a 6ª posição, com 48 pontos, e ainda sonha com uma vaga no G-4. 

O Avaí chega com moral. Na rodada anterior, o Leão da Ilha venceu o Volta Redonda por 3 a 0, encerrando sua fase negativa de duas derrotas consecutivas.

 

Ficha técnica

  • Data e Horário: Terça-feira (14/10) – 21h30 (Horário de Brasília)
  • Competição: Série B – Rodada 32
  • Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)
  • Onde Assistir: Disney+

Prováveis Escalações

Athletico-PR: Santos, Benavídez, Arthur Dias, Aguirre, Léo Pelé e Fernando; Patrick e Zapelli; Luiz Fernando, Mendoza e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

Avaí: César, Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Mário Sérgio, JP, Zé Ricardo, João Vítor, Gaspar e Marquinhos Gabriel; Cléber. Técnico: Vinicius Bergantin

