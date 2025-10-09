Palmeiras x Juventude: confira como fica a classificação caso o Verdão vença o jogo
Confronto atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro será realizado no próximo sábado (13), em meio à Data FIFA, no Allianz Parque
O Palmeiras encara o Juventude neste sábado (11), às 19h00 (horário de Brasília), em duelo atrasado pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Além dos torcedores dos dois clubes, a partida também e aguardada pelas torcidas de vários times na briga pelo título e pela permanência na competição.
Atualmente, o Palmeiras é o líder da competição, com 55 pontos, mas está empatado com o Flamengo. Por outro lado, o time de Caxias do Sul está na 19ª colocação, com 23 pontos.
Como ficaria a classificação em caso de vitória do Palmeiras?
Caso vença a partida, o Palmeiras irá assumir a liderança de maneira isolada, com 58 pontos conquistados. A equipe da capital paulista iria possuir 3 pontos a mais em relação ao Flamengo.
Por outro lado, uma vitória do Juventude poderia colocá-lo na 17ª colocação, com 26 pontos. O time de Caxias do Sul estaria apenas dois pontos atrás do Vasco, primeiro time fora da zona de rebaixamento.
Confira a tabela do Brasileirão caso o Palmeiras vença a partida
- Palmeiras - 58 pontos
- Flamengo - 55 pontos
- Cruzeiro - 52 pontos
- Mirassol - 46 pontos
- Botafogo - 43 pontos
- Bahia - 43 pontos
- Fluminense - 38 pontos
- São Paulo - 38 pontos
- Red Bull Bragantino - 36 pontos
- Ceará - 34 pontos
- Vasco - 33 pontos
- Corinthians - 33 pontos
- Grêmio - 33 pontos
- Atlético-MG - 32 pontos
- Internacional - 32 pontos
- Santos - 28 pontos
- Vitória - 25 pontos
- Fortaleza - 24 pontos
- Juventude - 23 pontos
- Sport - 16 pontos