Palmeiras x Juventude: confira como fica a classificação caso o Verdão vença o jogo

Confronto atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro será realizado no próximo sábado (13), em meio à Data FIFA, no Allianz Parque

O Palmeiras encara o Juventude neste sábado (11), às 19h00 (horário de Brasília), em duelo atrasado pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Além dos torcedores dos dois clubes, a partida também e aguardada pelas torcidas de vários times na briga pelo título e pela permanência na competição.

Atualmente, o Palmeiras é o líder da competição, com 55 pontos, mas está empatado com o Flamengo. Por outro lado, o time de Caxias do Sul está na 19ª colocação, com 23 pontos.

Como ficaria a classificação em caso de vitória do Palmeiras?

Caso vença a partida, o Palmeiras irá assumir a liderança de maneira isolada, com 58 pontos conquistados. A equipe da capital paulista iria possuir 3 pontos a mais em relação ao Flamengo.

Por outro lado, uma vitória do Juventude poderia colocá-lo na 17ª colocação, com 26 pontos. O time de Caxias do Sul estaria apenas dois pontos atrás do Vasco, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Confira a tabela do Brasileirão caso o Palmeiras vença a partida