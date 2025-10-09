fechar
Palmeiras x Juventude: confira como fica a classificação caso o Verdão vença o jogo

Confronto atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro será realizado no próximo sábado (13), em meio à Data FIFA, no Allianz Parque

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 09/10/2025 às 16:49
Raphael Veiga comemora gol pelo Palmeiras
Raphael Veiga comemora gol pelo Palmeiras - Reprodução: Cesar Greco/ Palmeiras

O Palmeiras encara o Juventude neste sábado (11), às 19h00 (horário de Brasília), em duelo atrasado pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Além dos torcedores dos dois clubes, a partida também e aguardada pelas torcidas de vários times na briga pelo título e pela permanência na competição.

Atualmente, o Palmeiras é o líder da competição, com 55 pontos, mas está empatado com o Flamengo. Por outro lado, o time de Caxias do Sul está na 19ª colocação, com 23 pontos.

Como ficaria a classificação em caso de vitória do Palmeiras?

Caso vença a partida, o Palmeiras irá assumir a liderança de maneira isolada, com 58 pontos conquistados. A equipe da capital paulista iria possuir 3 pontos a mais em relação ao Flamengo.

Por outro lado, uma vitória do Juventude poderia colocá-lo na 17ª colocação, com 26 pontos. O time de Caxias do Sul estaria apenas dois pontos atrás do Vasco, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Confira a tabela do Brasileirão caso o Palmeiras vença a partida

  1. Palmeiras - 58 pontos
  2. Flamengo - 55 pontos
  3. Cruzeiro - 52 pontos
  4. Mirassol - 46 pontos
  5. Botafogo - 43 pontos
  6. Bahia - 43 pontos
  7. Fluminense - 38 pontos
  8. São Paulo - 38 pontos
  9. Red Bull Bragantino - 36 pontos
  10. Ceará - 34 pontos
  11. Vasco - 33 pontos
  12. Corinthians - 33 pontos
  13. Grêmio - 33 pontos
  14. Atlético-MG - 32 pontos
  15. Internacional - 32 pontos
  16. Santos - 28 pontos
  17. Vitória - 25 pontos
  18. Fortaleza - 24 pontos
  19. Juventude - 23 pontos
  20. Sport - 16 pontos

