Transmissão Botafogo-SP x Paysandu ao vivo online grátis: confira onde assistir
Em má fase, paulistas e paraenses estão na zona de rebaixamento. Pantera não vence há sete partidas, enquanto Papão vem de empate contra o Cuiabá
Nesta terça-feira (07/10), às 21h35 (horário de Brasília), Botafogo-SP e Paysandu se enfrentam em partida decisiva pela 31ª rodada da Série B, em confronto disputado na Arena NicNet, em Ribeirão Preto.
Onde assistir Botafogo-SP x Paysandu ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- ESPN (TV por assinatura)
- RedeTV! (TV aberta)
- Desimpedidos (Youtube)
- SportyNet (Youtube)
- Disney+ (plataforma de streaming)
Desimpedidos e SportyNet irão transmitir a partida gratuitamente pelo Youtube. Não é obrigatório se inscrever nos canais.
Como chegam as equipes
A Pantera vive situação alarmante na competição. A equipe ocupa a 18ª posição, com 29 pontos, e não vence há sete partidas. Na rodada anterior, o time foi derrotado pelo Coritiba, por 2 a 0. O Botafogo-SP está sem treinador após a demissão de Allan Aal;
O Paysandu, por sua vez, é o lanterna da Série B, com 26 pontos. No entanto, o time paraense mostra sinais de reação, já que o time venceu o Criciúma por 4 a 2 e empatou com o Cuiabá por 1 a 1 nas últimas rodadas.
Ficha técnica
- Data e Horário: Terça-feira (07/10) – 21h35 (Horário de Brasília)
- Competição: Série B – Rodada 31
- Local: Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP)
- Onde Assistir: Disney+, ESPN, RedeTV!, Desimpedidos e SportyNet
Prováveis Escalações
Botafogo-SP: Victor Souza; Jeferson, Ericson, Vilar e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Leandro Maciel e Marquinho; Gabriel Barros, Léo Gamalho e Jefferson Nem. Técnico Interino: Ivan Izzo.
Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson, Thalisson, Maurício Antônio e Bryan Borges; Ronaldo Henrique, André Lima e Denner; Marlon, Diogo Oliveira e Maurício Garcez. Técnico: Márcio Fernandes