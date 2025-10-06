fechar
Botafogo-SP x Paysandu: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Em má fase, paulistas e paraenses estão na zona de rebaixamento. Pantera não vence há sete partidas, enquanto Papão vem de empate contra o Cuiabá

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 06/10/2025 às 14:26
Jogadores do Paysandu comemoram gol
Jogadores do Paysandu comemoram gol - Reprodução/ Paysandu

Nesta terça-feira (07/10), às 21h35 (horário de Brasília), Botafogo-SP e Paysandu se enfrentam em partida decisiva pela 31ª rodada da Série B, em confronto disputado na Arena NicNet, em Ribeirão Preto.

Como chegam as equipes

A Pantera vive situação alarmante na competição. A equipe ocupa a 18ª posição, com 29 pontos, e não vence há sete partidas. Na rodada anterior, o time foi derrotado pelo Coritiba, por 2 a 0. O Botafogo-SP está sem treinador após a demissão de Allan Aal;

O Paysandu, por sua vez, é o lanterna da Série B, com 26 pontos. No entanto, o time paraense mostra sinais de reação, já que o time venceu o Criciúma por 4 a 2 e empatou com o Cuiabá por 1 a 1 nas últimas rodadas.

Onde assistir Botafogo-SP x Paysandu ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • ESPN (TV por assinatura)
  • RedeTV! (TV aberta)
  • Desimpedidos (Youtube)
  • SportyNet (Youtube)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

Ficha técnica

  • Data e Horário: Terça-feira (07/10) – 21h35 (Horário de Brasília)
  • Competição: Série B – Rodada 31
  • Local: Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP)
  • Onde Assistir: Disney+, ESPN, RedeTV!, Desimpedidos e SportyNet

Prováveis Escalações

Botafogo-SP: Victor Souza; Jeferson, Ericson, Vilar e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Leandro Maciel e Marquinho; Gabriel Barros, Léo Gamalho e Jefferson Nem. Técnico Interino: Ivan Izzo.

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson, Thalisson, Maurício Antônio e Bryan Borges; Ronaldo Henrique, André Lima e Denner; Marlon, Diogo Oliveira e Maurício Garcez. Técnico: Márcio Fernandes

