Transmissão Flamengo x Cruzeiro ao vivo online: veja onde assistir e resultado em tempo real pela Série A 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Trata-se de confronto direto no topo do Brasileirão! Líder e terceiro colocado, respectivamente, os times estão separados por quatro pontos na tabela

Flamengo e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (02/10), às 20h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 26ª rodada do Brasileirão Série A 2025.

O Mengão chega embalado após vencer o Corinthians e aproveitar as derrotas de Cruzeiro e Palmeiras para abrir vantagem na liderança. O Rubro-Negro soma quatro pontos a mais que os mineiros.

Leia também: Brasileirão 2026 comeca em janeiro; CBF anuncia calendário



A Raposa vem de derrota para o Vasco por 2 a 0, resultado que encerrou uma longa invencibilidade de cinco meses como visitante. Apesar do tropeço, o time celeste segue em terceiro lugar.

Torcedores do Flamengo no Maracanã, no Rio de Janeiro - Alexandre Vidal / Flamengo

Escalação do Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo) e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e De Arrascaeta; Gonzalo Plata (Carrascal), Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

Leia Também Novo calendário da CBF: Veja as principais mudanças para o futebol brasileiro no ano que vem

Escalação do Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Christian, Matheus Henrique (Arroyo) e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

Árbitro : Ramon Abatti Abel (SC).

: Ramon Abatti Abel (SC). Assistente 1 : Danilo Ricardo Simon Manis (SP).



: Danilo Ricardo Simon Manis (SP). Assistente 2 : Rafael da Silva Alves (RS).



: Rafael da Silva Alves (RS). VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

Transmissão Flamengo x Cruzeiro ao vivo online

O embate tem transmissão ao vivo do SportTV e Premiere, com retransmissão no Globoplay. No entanto, como a TV Globo não exibe o confronto é necessário ser assinante do streaming.

Como assistir Flamengo x Cruzeiro ao vivo online?

Acesse o Globoplay no celular, Smart TV, tablet ou computador.

no celular, Smart TV, tablet ou computador. Faça login com sua conta ou assine um dos planos disponíveis ( veja aqui ).



). Para quem já é assinante do Premiere ou SporTV, basta vincular o pacote ao Globoplay.



Procure o jogo na aba de transmissões ao vivo e acompanhe em tempo real (veja aqui).

Vídeo: resultado de Flamengo x Cruzeiro em tempo real

Os torcedores que não conseguirem assistir podem acompanhar o tempo real no YouTube, mas sem imagens, já que os direitos do jogo pertencem ao Grupo Globo e não passa no GeTV.