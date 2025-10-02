fechar
Transmissão Flamengo x Cruzeiro ao vivo online: veja onde assistir e resultado em tempo real pela Série A 2025

Trata-se de confronto direto no topo do Brasileirão! Líder e terceiro colocado, respectivamente, os times estão separados por quatro pontos na tabela

Por Robert Sarmento Publicado em 02/10/2025 às 18:26
Gabigol e Kaio Jorge celebram juntos gol do Cruzeiro
Gabigol e Kaio Jorge celebram juntos gol do Cruzeiro - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Flamengo e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (02/10), às 20h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 26ª rodada do Brasileirão Série A 2025.

O Mengão chega embalado após vencer o Corinthians e aproveitar as derrotas de Cruzeiro e Palmeiras para abrir vantagem na liderança. O Rubro-Negro soma quatro pontos a mais que os mineiros.

Brasileirão 2026 comeca em janeiro; CBF anuncia calendário

A Raposa vem de derrota para o Vasco por 2 a 0, resultado que encerrou uma longa invencibilidade de cinco meses como visitante. Apesar do tropeço, o time celeste segue em terceiro lugar.

Alexandre Vidal / Flamengo
Torcedores do Flamengo no Maracanã, no Rio de Janeiro - Alexandre Vidal / Flamengo

Escalação do Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo) e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e De Arrascaeta; Gonzalo Plata (Carrascal), Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luís.



Escalação do Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Christian, Matheus Henrique (Arroyo) e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

  • Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC).
  • Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP).
  • Assistente 2: Rafael da Silva Alves (RS).
  • VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

Transmissão Flamengo x Cruzeiro ao vivo online

O embate tem transmissão ao vivo do SportTV e Premiere, com retransmissão no Globoplay. No entanto, como a TV Globo não exibe o confronto é necessário ser assinante do streaming.

Como assistir Flamengo x Cruzeiro ao vivo online?

  • Acesse o Globoplay no celular, Smart TV, tablet ou computador.
  • Faça login com sua conta ou assine um dos planos disponíveis (veja aqui).
  • Para quem já é assinante do Premiere ou SporTV, basta vincular o pacote ao Globoplay.
  • Procure o jogo na aba de transmissões ao vivo e acompanhe em tempo real (veja aqui).

Vídeo: resultado de Flamengo x Cruzeiro em tempo real

Os torcedores que não conseguirem assistir podem acompanhar o tempo real no YouTube, mas sem imagens, já que os direitos do jogo pertencem ao Grupo Globo e não passa no GeTV.

 

