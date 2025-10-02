Transmissão Flamengo x Cruzeiro ao vivo online: veja onde assistir e resultado em tempo real pela Série A 2025
Trata-se de confronto direto no topo do Brasileirão! Líder e terceiro colocado, respectivamente, os times estão separados por quatro pontos na tabela
Flamengo e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (02/10), às 20h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 26ª rodada do Brasileirão Série A 2025.
O Mengão chega embalado após vencer o Corinthians e aproveitar as derrotas de Cruzeiro e Palmeiras para abrir vantagem na liderança. O Rubro-Negro soma quatro pontos a mais que os mineiros.
A Raposa vem de derrota para o Vasco por 2 a 0, resultado que encerrou uma longa invencibilidade de cinco meses como visitante. Apesar do tropeço, o time celeste segue em terceiro lugar.
Escalação do Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo) e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e De Arrascaeta; Gonzalo Plata (Carrascal), Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luís.
Escalação do Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Christian, Matheus Henrique (Arroyo) e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.
- Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC).
- Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP).
- Assistente 2: Rafael da Silva Alves (RS).
- VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).
Transmissão Flamengo x Cruzeiro ao vivo online
O embate tem transmissão ao vivo do SportTV e Premiere, com retransmissão no Globoplay. No entanto, como a TV Globo não exibe o confronto é necessário ser assinante do streaming.
Como assistir Flamengo x Cruzeiro ao vivo online?
- Acesse o Globoplay no celular, Smart TV, tablet ou computador.
- Faça login com sua conta ou assine um dos planos disponíveis (veja aqui).
- Para quem já é assinante do Premiere ou SporTV, basta vincular o pacote ao Globoplay.
- Procure o jogo na aba de transmissões ao vivo e acompanhe em tempo real (veja aqui).
Vídeo: resultado de Flamengo x Cruzeiro em tempo real
Os torcedores que não conseguirem assistir podem acompanhar o tempo real no YouTube, mas sem imagens, já que os direitos do jogo pertencem ao Grupo Globo e não passa no GeTV.