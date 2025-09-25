Transmissão Chapecoense x Avaí ao vivo online grátis: veja onde assistir e resultado em tempo real com imagens
Tanto o Verdão do Oeste quanto o Leão da Ilha brigam por vaga dentro do G-4 para conseguir disputar a Primeira Divisão na próxima temporada
Chapecoense e Avaí jogam nesta quinta-feira (25/09), às 21h35 (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, em Santa Catarina, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.
Os times precisam se recuperar para aumentar a chance de voltar ao G4. O Verdão do Oeste perdeu do Cuiabá, por 1 a 0, e caiu do 4° para o 6° lugar, e o Leão da Ilha empatou com a Ferroviária.
Chapecoense: Rafael Santos; Eduardo Doma, Bruno Leonardo, João Paulo, Gabriel Inocêncio, Walter Clar; Pedro Martins, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto; Marcinho e Neto Pessoa. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.
Avaí: César Augusto; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e DG; Zé Ricardo, Jamerson, JP e Marquinhos Gabriel; Emerson Ramon (Thayllon) e Cléber. Técnico: Marquinhos Santos.
Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (MG). Assistente 1: Nailton Junior (CE). Assistente 2: Luanderson Lima (BA). Quarto árbitro: Edson da Silva (SC). VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).
Os torcedores podem assistir de graça na internet através do canal de YouTube do Desimpedidos. Para ter acesso às imagens, não precisa ser inscrito. Basta clicar aqui ou no vídeo abaixo.
O site da RedeTV retransmite o sinal da televisão aberta e pode ser que o jogo esteja disponível também. Tem a opção para acompanhar no Disney+ (streaming), mas precisa de assinatura.
Vídeo: Resultado de Chapecoense x Avaí em tempo real com imagens