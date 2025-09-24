Transmissão Grêmio x Botafogo ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após vitória no Gre-Nal, o Tricolor busca embalar no Brasileirão contra o Botafogo, que luta por vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

Grêmio e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (24) em jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para as 19h30 (de Brasília) e será realizado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Transmissão ao vivo, online e grátis?

O jogo entre Grêmio e Botafogo, nesta quarta-feira (24), às 19h30 (de Brasília), terá transmissão ao vivo no Premiere (pay-per-view).

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

Acesse o site da Vitrine da Globo ;

; Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";

Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;

Confirme a senha da sua conta da Globo;

Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;

Confirme o pagamento.

Assine pelo celular

Baixe o app do Globoplay ( Android | iOS )

| ) Toque em "Seja Assinante";

Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;

Escolha o plano desejado;

Realize o pagamento por meio do aplicativo.

Ficha de jogo

Data: Quarta-feira, 24 de setembro de 2025

Quarta-feira, 24 de setembro de 2025 Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre

Arena do Grêmio, Porto Alegre Onde assistir: Premiere

Leia Também Série A: confira as chances de título e de classificação para a Libertadores no Brasileirão

Prováveis escalações

Grêmio

Tiago Volpi; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Dodi, Edenílson e Willian; Pavón e Aravena.

Botafogo

Léo Linck; Vitinho, Kaio, Alexander Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas, Allan, Newton e Savarino; Artur e Arthur Cabral.

Arbitragem para Grêmio x Botafogo: