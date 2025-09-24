fechar
Onde assistir |

Transmissão Grêmio x Botafogo ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

Após vitória no Gre-Nal, o Tricolor busca embalar no Brasileirão contra o Botafogo, que luta por vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

Por João Victor Tavares Publicado em 24/09/2025 às 17:00
Atleta do Botafogo em confronto contra o Universidad de Chile
Atleta do Botafogo em confronto contra o Universidad de Chile - Vitor Silva/ Botafogo

Grêmio e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (24) em jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para as 19h30 (de Brasília) e será realizado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Transmissão ao vivo, online e grátis?

O jogo entre Grêmio e Botafogo, nesta quarta-feira (24), às 19h30 (de Brasília), terá transmissão ao vivo no Premiere (pay-per-view).

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

  • Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

  • Acesse o site da Vitrine da Globo;
  • Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Confirme a senha da sua conta da Globo;
  • Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
  • Confirme o pagamento.

Assine pelo celular

  • Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
  • Toque em "Seja Assinante";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Escolha o plano desejado;
  • Realize o pagamento por meio do aplicativo.

Ficha de jogo

  • Data: Quarta-feira, 24 de setembro de 2025
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre
  • Onde assistir: Premiere

Prováveis escalações

Grêmio

Tiago Volpi; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Dodi, Edenílson e Willian; Pavón e Aravena.

Botafogo

Léo Linck; Vitinho, Kaio, Alexander Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas, Allan, Newton e Savarino; Artur e Arthur Cabral.

Arbitragem para Grêmio x Botafogo:

  • Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
  • Auxiliares: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Andrey Luiz De Freitas (PR)
  • VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

