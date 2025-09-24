Transmissão Grêmio x Botafogo ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
Após vitória no Gre-Nal, o Tricolor busca embalar no Brasileirão contra o Botafogo, que luta por vaga direta na fase de grupos da Libertadores.
Grêmio e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (24) em jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para as 19h30 (de Brasília) e será realizado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.
Transmissão ao vivo, online e grátis?
O jogo entre Grêmio e Botafogo, nesta quarta-feira (24), às 19h30 (de Brasília), terá transmissão ao vivo no Premiere (pay-per-view).
Ficha de jogo
- Data: Quarta-feira, 24 de setembro de 2025
- Horário: 19h30 (de Brasília)
- Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre
- Onde assistir: Premiere
Prováveis escalações
Grêmio
Tiago Volpi; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Dodi, Edenílson e Willian; Pavón e Aravena.
Botafogo
Léo Linck; Vitinho, Kaio, Alexander Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas, Allan, Newton e Savarino; Artur e Arthur Cabral.
Arbitragem para Grêmio x Botafogo:
- Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
- Auxiliares: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Andrey Luiz De Freitas (PR)
- VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)