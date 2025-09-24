fechar
Transmissão Athletic x Atlhetico Paranaense ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

A equipe do Athletic busca reação após derrota para o Novorizontino, enquanto o Athletico-PR tenta ampliar série invicta de seis jogos na Série B.

Por João Victor Tavares Publicado em 24/09/2025 às 17:00
Luiz Fernando, atacante, celebra gol do Athletico na temporada
Luiz Fernando, atacante, celebra gol do Athletico na temporada - José Tramontin/Athletico

A 28ª rodada da Série B do Brasileirão segue nesta quarta-feira (24). A partir das 19h (de Brasília), o Athletic vai receber o Athletico-PR, em São João del Rei, em Minas Gerais.

Transmissão ao vivo, online e grátis

É importante destacar que não haverá transmissão ao vivo, online e grátis em plataformas abertas. O confronto será exibido exclusivamente no streaming Disney+, serviço pago que detém os direitos de exibição da competição.

Para acompanhar Athletic x Athletico Paranaense ao vivo, siga o passo a passo:

  • Acesse o site ou aplicativo do Disney+ no celular, computador ou Smart TV.
  • Faça login com sua conta cadastrada. Caso não tenha, é necessário criar um perfil e assinar o serviço.
  • Pesquise por “Esportes ao Vivo” na barra de busca da plataforma.
  • Clique na transmissão do jogo no horário marcado.
  • Pronto! Agora é só assistir ao duelo em tempo real.

Ficha de jogo

  • Data: Quarta-feira, 24 de setembro de 2025
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: São João del Rei, Minas Gerais
  • Competição: Série B do Campeonato Brasileiro – 28ª rodada
  • Onde assistir: Disney+ (streaming)

Prováveis escalações

Athletic

Jefferson Luis; Wesley Gasolina, Gabriel Ferreira, Léo Dourado e Yuri; Fabrício Isidoro, Sandry e David Braga; Welinton Torrão, Alessio da Cruz e Ronaldo Tavares.

Athletico-PR

Santos, Terán, Aguirre e Arthur Dias; Benavídez, Zapelli, Patrick e Dudu; Leozinho, Renan Peixoto e Viveros.

Arbitragem

  • Árbitro: Marcio dos Santos Oliveira (AL)
  • Auxiliares: Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL) e Maria de Fatima Mendonca da Trindade (AL)
  • VAR: Vinicius Furlan (SP)

