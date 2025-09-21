Transmissão Santos x São Paulo ao vivo online: confira onde assistir
Sem Neymar, lesionado, Peixe busca a vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Tricolor Paulista vem de derrota contra a LDU, na Libertadores
Santos e São Paulo disputam clássico neste domingo (21/09), às 20h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir Santos x São Paulo ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- SporTV (TV por assinatura)
- Premiere (pay-per-view)
Como chegam as equipes
O Santos vive momento complicado, já que não vence há quatro rodadas O Peixe busca reencontrar o caminho das vitórias para se afastar do Z-4. A dúvida será sobre a presença de Neymar, que sofre com um desconforto.
O São Paulo, por outro lado, vem de derrota na Libertadores diante da LDU, por 2 a 0. No entanto, considerando apenas o Brasileirão, o time venceu o Botafogo por 1 a 0, em seu último jogo na competição.
Ficha técnica
- Data e Horário: 21/09 (domingo) - 20h30 (horário de Brasília)
- Competição: Série A - Rodada 24
- Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
- Onde Assistir: SporTV e Premiere
Prováveis Escalações
Santos: Gabriel Brazão (Diógenes); Mayke, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Rollheiser e Victor Hugo; Guilherme e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
São Paulo: Rafael; Rafael Tolói, Alan Franco e Sabino; Cédric (Mailton), Alisson, Pablo Maia, Rodriguinho e Enzo Díaz (Wendell); Dinenno e Rigoni (Luciano). Técnico: Hernán Crespo.