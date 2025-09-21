fechar
Transmissão Santos x São Paulo ao vivo online: confira onde assistir

Sem Neymar, lesionado, Peixe busca a vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Tricolor Paulista vem de derrota contra a LDU, na Libertadores

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 21/09/2025 às 17:00
Jogadores do São Paulo comemorando gol no MorumBIS
Jogadores do São Paulo comemorando gol no MorumBIS - Rubens Chiri/São Paulo

Santos e São Paulo disputam clássico neste domingo (21/09), às 20h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir Santos x São Paulo ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • SporTV (TV por assinatura)
  • Premiere (pay-per-view)

Como chegam as equipes

O Santos vive momento complicado, já que não vence há quatro rodadas O Peixe busca reencontrar o caminho das vitórias para se afastar do Z-4. A dúvida será sobre a presença de Neymar, que sofre com um desconforto.

O São Paulo, por outro lado, vem de derrota na Libertadores diante da LDU, por 2 a 0. No entanto, considerando apenas o Brasileirão, o time venceu o Botafogo por 1 a 0, em seu último jogo na competição.

Ficha técnica

  • Data e Horário: 21/09 (domingo) - 20h30 (horário de Brasília)
  • Competição: Série A - Rodada 24
  • Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
  • Onde Assistir: SporTV e Premiere

Prováveis Escalações

Santos: Gabriel Brazão (Diógenes); Mayke, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Rollheiser e Victor Hugo; Guilherme e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

São Paulo: Rafael; Rafael Tolói, Alan Franco e Sabino; Cédric (Mailton), Alisson, Pablo Maia, Rodriguinho e Enzo Díaz (Wendell); Dinenno e Rigoni (Luciano). Técnico: Hernán Crespo.

