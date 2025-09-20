Transmissão Vitória x Fluminense ao vivo online: confira onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Derrotado na rodada anterior, Leão da Barra busca reação para sair da zona de rebaixamento. Flu deve poupar jogadores para a disputa da Sul-Americana

Vitória e Fluminense se enfrentam neste sábado (20/09), às 16h00 (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir Vitória x Fluminense ao vivo

A partida será transmitida com exclusividade pela plataforma de pay-per-view Premiere.

Como chegam as equipes

O Vitória vive um momento difícil na Série A, já que está em 17º lugar, abrindo a zona de rebaixamento, com apenas 22 pontos conquistados. Na rodada anterior, os baianos foram derrotados pelo Fortaleza, por 2 a 0.

O Fluminense está em 10º lugar com 28 pontos, mas vive fase instável. O time carioca vem de derrota em duelo contra o Lanús, pela partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, por 1 a 0, e pode poupar jogadores.

Ficha técnica

Data e Horário: 20/09 (sábado) - 16h00 (horário de Brasília)

20/09 (sábado) - 16h00 (horário de Brasília) Competição: Brasileirão - Rodada 24

Brasileirão - Rodada 24 Local: Estádio Barradão, Salvador (BA)

Estádio Barradão, Salvador (BA) Onde Assistir: Premiere

Prováveis Escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Willian Oliveira, Ricardo e Aitor Cantalapiedra; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer. Técnico: Rodrigo Chagas.

Fluminense: Fábio; Júlio Fidélis, Ignácio, Freytes e Gabriel Fuentes; Hércules, Martinelli e Nonato; Serna, Canobbio e Germán Cano. Técnico: Renato Gaúcho.