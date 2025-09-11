fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Botafogo x Vasco ao vivo online grátis: veja onde assistir e resultado pela Copa do Brasil 2025

Como empataram no duelo de ida, ninguém tem vantagem no jogo de volta no clássico. O classificado enfrentará o Fluminense na semifinal

Por Robert Sarmento Publicado em 11/09/2025 às 19:17
Mosaico da torcida do Botafogo no Estádio Nilton Santos
Mosaico da torcida do Botafogo no Estádio Nilton Santos - Vítor Silva/Botafogo

Botafogo e Vasco jogam nesta quinta (11/09), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília) pela jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2025.

O clássico carioca terminou empatado em 1 a 1 na partida de ida, em São Januário. Com isso, quem conseguir vencer o segundo confronto garante a vaga na semifinal para enfrentar o Fluminense.

Leia Também

Em caso de nova igualdade no resultado, a definição será nos pênaltis. Conforme o regulamento Confederação Brasileira de Futebol (CBF), não há o critério do gol fora de casa como desempate.

Instagram/Copa do Brasil
Chaveamento das quartas de final da Copa do Brasil 2025 - Instagram/Copa do Brasil

Transmissão Botafogo x Vasco ao vivo online grátis

Os torcedores dos dois times podem assistir ao vivo e de graça na internet através do Globoplay, que retransmite o sinal da TV Globo (TV aberta). Não é necessário ser assinante da plataforma.

  • Acesse o site ou abra o aplicativo do Globoplay no seu dispositivo.
  • Crie uma conta gratuita, caso ainda não tenha, com e-mail do Google ou Facebook.
  • Faça login. No menu principal, procure pela opção "Ao vivo Agora na Globo".

No vídeo abaixo, você pode acompanhar o resultado em tempo real na GeTV. Para acessar às imagens, não precisa ser assinante do canal. Vale lembrar que não é a mesma narração do streaming.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Vídeo: Resultado do jogo Botafogo x Vasco em tempo real

Leia também

Jogos de hoje (11/09/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários
Transmissão

Jogos de hoje (11/09/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários
Jogos de hoje (10/09/25): Tabela do futebol! Veja onde assistir e horários
Transmissão

Jogos de hoje (10/09/25): Tabela do futebol! Veja onde assistir e horários

Compartilhe

Tags