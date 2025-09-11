Transmissão Botafogo x Vasco ao vivo online grátis: veja onde assistir e resultado pela Copa do Brasil 2025
Como empataram no duelo de ida, ninguém tem vantagem no jogo de volta no clássico. O classificado enfrentará o Fluminense na semifinal
Botafogo e Vasco jogam nesta quinta (11/09), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília) pela jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2025.
O clássico carioca terminou empatado em 1 a 1 na partida de ida, em São Januário. Com isso, quem conseguir vencer o segundo confronto garante a vaga na semifinal para enfrentar o Fluminense.
Em caso de nova igualdade no resultado, a definição será nos pênaltis. Conforme o regulamento Confederação Brasileira de Futebol (CBF), não há o critério do gol fora de casa como desempate.
Transmissão Botafogo x Vasco ao vivo online grátis
Os torcedores dos dois times podem assistir ao vivo e de graça na internet através do Globoplay, que retransmite o sinal da TV Globo (TV aberta). Não é necessário ser assinante da plataforma.
- Acesse o site ou abra o aplicativo do Globoplay no seu dispositivo.
- Crie uma conta gratuita, caso ainda não tenha, com e-mail do Google ou Facebook.
- Faça login. No menu principal, procure pela opção "Ao vivo Agora na Globo".
No vídeo abaixo, você pode acompanhar o resultado em tempo real na GeTV. Para acessar às imagens, não precisa ser assinante do canal. Vale lembrar que não é a mesma narração do streaming.
Vídeo: Resultado do jogo Botafogo x Vasco em tempo real