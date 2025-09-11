Transmissão Botafogo x Vasco ao vivo online grátis: veja onde assistir e resultado pela Copa do Brasil 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Como empataram no duelo de ida, ninguém tem vantagem no jogo de volta no clássico. O classificado enfrentará o Fluminense na semifinal

Botafogo e Vasco jogam nesta quinta (11/09), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília) pela jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2025.

O clássico carioca terminou empatado em 1 a 1 na partida de ida, em São Januário. Com isso, quem conseguir vencer o segundo confronto garante a vaga na semifinal para enfrentar o Fluminense.



Em caso de nova igualdade no resultado, a definição será nos pênaltis. Conforme o regulamento Confederação Brasileira de Futebol (CBF), não há o critério do gol fora de casa como desempate.

Chaveamento das quartas de final da Copa do Brasil 2025 - Instagram/Copa do Brasil

Transmissão Botafogo x Vasco ao vivo online grátis

Os torcedores dos dois times podem assistir ao vivo e de graça na internet através do Globoplay, que retransmite o sinal da TV Globo (TV aberta). Não é necessário ser assinante da plataforma.

Acesse o site ou abra o aplicativo do Globoplay no seu dispositivo.

Crie uma conta gratuita, caso ainda não tenha, com e-mail do Google ou Facebook.

Faça login. No menu principal, procure pela opção "Ao vivo Agora na Globo".

No vídeo abaixo, você pode acompanhar o resultado em tempo real na GeTV. Para acessar às imagens, não precisa ser assinante do canal. Vale lembrar que não é a mesma narração do streaming.

Vídeo: Resultado do jogo Botafogo x Vasco em tempo real

