Prime Video GRÁTIS! Saiba como assistir a Copa do Brasil ao vivo e online sem pagar nada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Serviço de streaming da Amazon oferece cortesia de até 30 dias gratuitos para novos assinantes; saiba como aproveitar o benefício e assistir aos jogos

Nesta quinta-feira (11), Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam, às 19h30, pelo jogo de volta das quartas-de-final da Copa do Brasil 2025!

A partida terá transmissão ao vivo do serviço de streaming Prime Video.

Embora seja pago, custando a partir de R$ 14,90 no plano mensal, existe uma maneira de utilizar todo o catálogo do serviço, o que inclui os eventos ao vivo, de forma gratuita.

Isso acontece por que a Amazon oferece uma cortesia aos novos assinantes, que têm o direito de utilizar o serviço por 30 dias grátis.

Clique aqui para assistir os jogos da Copa do Brasil 2025 no Prime Video

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Copa do Brasil (@copadobrasilcbf)

Lembrando que para ter acesso ao serviço de streaming é preciso cadastrar um cartão de crédito válido. O valor não será cobrado pelo período de 30 dias, mas o usuário tem que ficar atento para não esquecer de cancelar o plano neste período para não ser cobrado na fatura do mês seguinte.

Acompanhe o resultado ao vivo