Prime Video GRÁTIS! Saiba como assistir a Copa do Brasil ao vivo e online sem pagar nada

Serviço de streaming da Amazon oferece cortesia de até 30 dias gratuitos para novos assinantes; saiba como aproveitar o benefício e assistir aos jogos

Por Victor Peixoto Publicado em 11/09/2025 às 18:35
Cruzeiro x Atlético-MG, pela semifinal da Copa do Brasil 2025 tem transmissão exclusiva do Prime Video
Cruzeiro x Atlético-MG, pela semifinal da Copa do Brasil 2025 tem transmissão exclusiva do Prime Video - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Nesta quinta-feira (11), Cruzeiro Atlético-MG se enfrentam, às 19h30, pelo jogo de volta das quartas-de-final da Copa do Brasil 2025

A partida terá transmissão ao vivo do serviço de streaming Prime Video.

Embora seja pago, custando a partir de R$ 14,90 no plano mensal, existe uma maneira de utilizar todo o catálogo do serviço, o que inclui os eventos ao vivo, de forma gratuita.

Isso acontece por que a Amazon oferece uma cortesia aos novos assinantes, que têm o direito de utilizar o serviço por 30 dias grátis.

  • Clique aqui para assistir os jogos da Copa do Brasil 2025 no Prime Video

Lembrando que para ter acesso ao serviço de streaming é preciso cadastrar um cartão de crédito válido. O valor não será cobrado pelo período de 30 dias, mas o usuário tem que ficar atento para não esquecer de cancelar o plano neste período para não ser cobrado na fatura do mês seguinte.

Acompanhe o resultado ao vivo

