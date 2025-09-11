Prime Video GRÁTIS! Saiba como assistir a Copa do Brasil ao vivo e online sem pagar nada
Serviço de streaming da Amazon oferece cortesia de até 30 dias gratuitos para novos assinantes; saiba como aproveitar o benefício e assistir aos jogos
Nesta quinta-feira (11), Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam, às 19h30, pelo jogo de volta das quartas-de-final da Copa do Brasil 2025!
A partida terá transmissão ao vivo do serviço de streaming Prime Video.
Embora seja pago, custando a partir de R$ 14,90 no plano mensal, existe uma maneira de utilizar todo o catálogo do serviço, o que inclui os eventos ao vivo, de forma gratuita.
Isso acontece por que a Amazon oferece uma cortesia aos novos assinantes, que têm o direito de utilizar o serviço por 30 dias grátis.
Lembrando que para ter acesso ao serviço de streaming é preciso cadastrar um cartão de crédito válido. O valor não será cobrado pelo período de 30 dias, mas o usuário tem que ficar atento para não esquecer de cancelar o plano neste período para não ser cobrado na fatura do mês seguinte.
