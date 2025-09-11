Copa do Brasil: confira data e confrontos das semifinais das semifinais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Quatro clubes seguirão vivos ao final das quartas de final; Competição deve ter final inédita. Datas da semifinal foram alteradas pela CBF

As quartas de final da Copa do Brasil estão próximas de seu encerramento e o torcedor dos clubes classificados às semifinais já quer saber quando será disputada a próxima etapa da competição.

Corinthians e Fluminense são os primeiros times garantidos na penúltima fase antes do título. Cruzeiro e Atlético-MG, além de Botafogo e Vasco, ainda lutam por uma vaga na próxima etapa.

Quando serão as semifinais da Copa do Brasil?

Após mudança definida pela CBF, as duas partidas das semifinais da Copa do Brasil serão disputadas apenas no mês de dezembro.

A entidade tomou essa atitude para antecipar o término do Campeonato Brasileiro, já que existe a possibilidade de algum clube do país participar da Copa Intercontinental, que também será disputada no final do ano.

Agora, as semifinais da Copa do Brasil serão disputadas entre os dias 10 (quarta-feira) e 14 de dezembro (domingo). As duas partidas da decisão serão entre os dias 17 e 21 de dezembro.

Confira o chaveamento das semifinais