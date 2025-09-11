fechar
Copa do Brasil: confira data e confrontos das semifinais das semifinais

Quatro clubes seguirão vivos ao final das quartas de final; Competição deve ter final inédita. Datas da semifinal foram alteradas pela CBF

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 11/09/2025 às 16:33
Taça da Copa do Brasil
Taça da Copa do Brasil - Reprodução/ CBF

As quartas de final da Copa do Brasil estão próximas de seu encerramento e o torcedor dos clubes classificados às semifinais já quer saber quando será disputada a próxima etapa da competição.

Corinthians e Fluminense são os primeiros times garantidos na penúltima fase antes do título. Cruzeiro e Atlético-MG, além de Botafogo e Vasco, ainda lutam por uma vaga na próxima etapa.

Quando serão as semifinais da Copa do Brasil?

Após mudança definida pela CBF, as duas partidas das semifinais da Copa do Brasil serão disputadas apenas no mês de dezembro.

A entidade tomou essa atitude para antecipar o término do Campeonato Brasileiro, já que existe a possibilidade de algum clube do país participar da Copa Intercontinental, que também será disputada no final do ano.

Agora, as semifinais da Copa do Brasil serão disputadas entre os dias 10 (quarta-feira) e 14 de dezembro (domingo). As duas partidas da decisão serão entre os dias 17 e 21 de dezembro.

Confira o chaveamento das semifinais

  • Corinthians x Cruzeiro/Atlético-MG
  • Fluminense x Botafogo/Vasco

