fechar
Onde assistir |

Botafogo x Vasco ao vivo com imagem: Vai passar na GeTV? Veja onde assistir o clássico de graça pela Copa do Brasil 2025

Os times empataram no confronto de ida e ninguém tem vantagem no jogo de volta no clássico. Quem avançar enfrenta o Fluminense na semifinal

Por Robert Sarmento Publicado em 11/09/2025 às 19:26
Jogadores de Botafogo e Vasco em disputa de bola
Jogadores de Botafogo e Vasco em disputa de bola - Vitor Silva/Botafogo

A bola rola nesta quinta-feira (11/09), às 21h30 (horário de Brasília), Botafogo e Vasco jogam no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil 2025.

Os rivais empataram em 1 a 1 na partida de ida, em São Januário. Diante desse resultado, o vencedor no tempo normal do segundo confronto garante a vaga na semifinal para encarar o Fluminense.

Leia Também

Se houver nova igualdade no placar, a definição da vaga será nos pênaltis. O regulamento Confederação Brasileira de Futebol (CBF) diz não há o critério do gol fora de casa como desempate.

Instagram/Copa do Brasil
Chaveamento das quartas de final da Copa do Brasil 2025 - Instagram/Copa do Brasil

Botafogo x Vasco ao vivo online grátis na GeTV?

Os torcedores podem assistir ao vivo e de graça na internet pelo Globoplay, que retransmite o sinal da TV Globo. E o novo canal GeTV? A resposta é sim! Tem transmissão com imagens!

Vídeo: Resultado do jogo Botafogo x Vasco em tempo real

No vídeo abaixo, você pode acompanhar o resultado em tempo real na. Para acessar às imagens, não precisa ser assinante do canal. Vale lembrar que não é a mesma narração do streaming.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Jogos de hoje (11/09/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários
Transmissão

Jogos de hoje (11/09/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários
Transmissão Botafogo x Vasco ao vivo online grátis: veja onde assistir e resultado pela Copa do Brasil 2025
Mata-mata

Transmissão Botafogo x Vasco ao vivo online grátis: veja onde assistir e resultado pela Copa do Brasil 2025

Compartilhe

Tags