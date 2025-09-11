Botafogo x Vasco ao vivo com imagem: Vai passar na GeTV? Veja onde assistir o clássico de graça pela Copa do Brasil 2025
Os times empataram no confronto de ida e ninguém tem vantagem no jogo de volta no clássico. Quem avançar enfrenta o Fluminense na semifinal
A bola rola nesta quinta-feira (11/09), às 21h30 (horário de Brasília), Botafogo e Vasco jogam no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil 2025.
Os rivais empataram em 1 a 1 na partida de ida, em São Januário. Diante desse resultado, o vencedor no tempo normal do segundo confronto garante a vaga na semifinal para encarar o Fluminense.
Se houver nova igualdade no placar, a definição da vaga será nos pênaltis. O regulamento Confederação Brasileira de Futebol (CBF) diz não há o critério do gol fora de casa como desempate.
Botafogo x Vasco ao vivo online grátis na GeTV?
Os torcedores podem assistir ao vivo e de graça na internet pelo Globoplay, que retransmite o sinal da TV Globo. E o novo canal GeTV? A resposta é sim! Tem transmissão com imagens!
Vídeo: Resultado do jogo Botafogo x Vasco em tempo real
No vídeo abaixo, você pode acompanhar o resultado em tempo real na. Para acessar às imagens, não precisa ser assinante do canal. Vale lembrar que não é a mesma narração do streaming.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp