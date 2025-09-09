Transmissão Chile x Uruguai ao vivo online: veja onde assistir e resultado em tempo real hoje (09/09)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Seleção Uruguaia já está garantida na Copa do Mundo de 2026, enquanto a Seleção Chilena não tem mais chance de voltar ao Mundial

Nesta terça-feira (9), a partir das 20h30 (horário de Brasília), Chile e Uruguai se enfrentam no Estádio Nacional de Santiago, pela 18ª e última rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

Os chilenos ocupam a lanterna na classificação, com apenas 10 pontos ganhos, e não tem mais chance de garantir vaga para a próxima edição do Mundial. O país não joga a competição desde 2014.

A Seleção Uruguaia, por sua vez, é a terceira colocada na tabela, com 27 pontos. Os uruguaios possuem passaporte carimbado para a competição realizada nos Estados Unidos, México e Canadá.

3° Uruguai - 27 pontos

10° Chile - 10 pontos



Chile: Vigouroux; Diaz, Marzipan e Roman; Hormazabal, Loyola, Pizarro e Suazo; Cepeda, Aravena e Tapia. Técnico: Nicolás Córdova.

Leia Também Copa do Mundo 2026: confira quais seleções já estão classificadas para o torneio

Uruguai: Rochet; Nández, Araújo, Caceres e Piquerez; Valverde, Bentancur e Zalazar; Pellistri, Rodriguez e Darwin Núñez. Técnico: Marcelo Bielsa.

Valverde ajustando a faixa de capitão do Uruguai - Instagram/Seleção Uruguaia

Onde assistir Chile x Uruguai ao vivo online?

O confronto tem transmissão exclusiva do SporTV4. Portanto, os fãs de futebol só podem assistir na internet pelo Globoplay, que retransmite o sinal da TV fechada para seus assinantes.

Resultado do jogo Chile x Uruguai em tempo real

Se não tiver e nem quer assinar, mas se interessa pelo placar do jogo, no YouTube é possível acompanhar tudo em tempo real. Não há a exibição de imagens, por causa dos direitos televisivos.