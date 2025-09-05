Show do intervalo do jogo da NFL no Brasil: confira artista e horário
Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers se enfrentam na Neo Química Arena, em São Paulo, em duelo que marca o início da competição
Na abertura da temporada 2025, a NFL promete um espetáculo inesquecível. Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers se enfrentam nesta sexta-feira (05), às 21h00 (Horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.
Além do confronto dentro de campo, o evento, que marca a volta da competição ao Brasil após um ano, também terá um show artístico durante o intervalo.
Show do Intervalo da NFL no Brasil
O show do intervalo será comandado pela superestrela colombiana Karol G. O evento torna-se ainda mais marcante, já que trata-se do primeiro halftime show da liga transmitido ao vivo e gratuitamente pelo YouTube.
Com uma legião de fãs pelo mundo, Karol G chega a esse palco com o peso de sucessos que extrapolam fronteiras. Seu álbum Tropicoqueta já soma mais de um bilhão de streams.
A apresentação terá duração estimada entre 12 e 15 minutos, seguindo o estilo consagrado dos intervalos de Super Bowl.
Antes disso, a cantora Ana Castela também estará presente para interpretar o Hino Nacional do Brasil, seguida pelo saxofonista Kamasi Washington, que fará o Hino dos Estados Unidos com uma abordagem sofisticada em jazz.
Onde assistir o jogo da NFL no Brasil ao vivo
O confronto será transmitido pelas seguintes plataformas:
- SporTV (TV por assinatura)
- ESPN (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
- GE TV (Youtube)
- CazéTV (Youtube)
- NFL Game Pass (aplicativo)
Ficha técnica
- Data e Horário: 05/09 (sexta-feira) - 21h00 (horário de Brasília)
- Competição: NFL - Semana 1
- Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
- Onde Assistir: SporTV, ESPN, Disney, GE TV, CazéTV e NBA League Pass