fechar
Onde assistir | Notícia

Show do intervalo do jogo da NFL no Brasil: confira artista e horário

Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers se enfrentam na Neo Química Arena, em São Paulo, em duelo que marca o início da competição

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 05/09/2025 às 14:29
Neo Química Arena, estádio do Corinthians
Neo Química Arena, estádio do Corinthians - Reprodução/ Corinthians

Na abertura da temporada 2025, a NFL promete um espetáculo inesquecível. Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers se enfrentam nesta sexta-feira (05), às 21h00 (Horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

Além do confronto dentro de campo, o evento, que marca a volta da competição ao Brasil após um ano, também terá um show artístico durante o intervalo.

Show do Intervalo da NFL no Brasil

O show do intervalo será comandado pela superestrela colombiana Karol G. O evento torna-se ainda mais marcante, já que trata-se do primeiro halftime show da liga transmitido ao vivo e gratuitamente pelo YouTube.

Com uma legião de fãs pelo mundo, Karol G chega a esse palco com o peso de sucessos que extrapolam fronteiras. Seu álbum Tropicoqueta já soma mais de um bilhão de streams.

A apresentação terá duração estimada entre 12 e 15 minutos, seguindo o estilo consagrado dos intervalos de Super Bowl.

Antes disso, a cantora Ana Castela também estará presente para interpretar o Hino Nacional do Brasil, seguida pelo saxofonista Kamasi Washington, que fará o Hino dos Estados Unidos com uma abordagem sofisticada em jazz.

Onde assistir o jogo da NFL no Brasil ao vivo

O confronto será transmitido pelas seguintes plataformas:

  • SporTV (TV por assinatura)
  • ESPN (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)
  • GE TV (Youtube)
  • CazéTV (Youtube)
  • NFL Game Pass (aplicativo)

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ficha técnica

  • Data e Horário: 05/09 (sexta-feira) - 21h00 (horário de Brasília)
  • Competição: NFL - Semana 1
  • Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
  • Onde Assistir: SporTV, ESPN, Disney, GE TV, CazéTV e NBA League Pass

Leia também

Jogo da NFL no Brasil: onde assistir ao vivo e horário da partida
NFL

Jogo da NFL no Brasil: onde assistir ao vivo e horário da partida
NFL 2025: Eagles e Cowboys abrem a temporada. Conheça a rivalidade
NFL

NFL 2025: Eagles e Cowboys abrem a temporada. Conheça a rivalidade

Compartilhe

Tags