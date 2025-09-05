Show do intervalo do jogo da NFL no Brasil: confira artista e horário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers se enfrentam na Neo Química Arena, em São Paulo, em duelo que marca o início da competição

Na abertura da temporada 2025, a NFL promete um espetáculo inesquecível. Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers se enfrentam nesta sexta-feira (05), às 21h00 (Horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

Além do confronto dentro de campo, o evento, que marca a volta da competição ao Brasil após um ano, também terá um show artístico durante o intervalo.

Show do Intervalo da NFL no Brasil

O show do intervalo será comandado pela superestrela colombiana Karol G. O evento torna-se ainda mais marcante, já que trata-se do primeiro halftime show da liga transmitido ao vivo e gratuitamente pelo YouTube.

Com uma legião de fãs pelo mundo, Karol G chega a esse palco com o peso de sucessos que extrapolam fronteiras. Seu álbum Tropicoqueta já soma mais de um bilhão de streams.

A apresentação terá duração estimada entre 12 e 15 minutos, seguindo o estilo consagrado dos intervalos de Super Bowl.

Antes disso, a cantora Ana Castela também estará presente para interpretar o Hino Nacional do Brasil, seguida pelo saxofonista Kamasi Washington, que fará o Hino dos Estados Unidos com uma abordagem sofisticada em jazz.

Onde assistir o jogo da NFL no Brasil ao vivo

O confronto será transmitido pelas seguintes plataformas:

SporTV (TV por assinatura)

ESPN (TV por assinatura)

Disney+ (plataforma de streaming)

GE TV (Youtube)

CazéTV (Youtube)

NFL Game Pass (aplicativo)

Ficha técnica