Em clima de despedida para Messi, Argentina recebe Venezuela em Buenos Aires

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Herói do título da última Copa do Mundo, camisa 10 admitiu que duelo contra Viñotinto pode ser seu último pela Albiceleste diante de sua torcida

Argentina e Venezuela se enfrentam nesta quinta-feira (04), às 20h30 (Horário de Brasília), em duelo no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela 17ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

O confronto é aguardado ansiosamente pela torcida argentina devido à expectativa pela despedida de Lionel Messi diante da massa da atual campeã mundial.

Partida pode marcar despedida de Messi

Em entrevistas recentes, Messi admitiu que o duelo contra a Venezuela pode ser sua despedida da Seleção Argentina em território nacional.

O jogador convocou a torcida para o duelo no estádio do River Plate e não garantiu sua participação na próxima Copa do Mundo.

"Será uma partida muito especial para mim, porque é a última das Eliminatórias. Não sei se haverá amistosos ou mais jogos depois. Vamos viver dessa forma. Depois disso, não sei o que acontecerá, mas essa é a intenção", declarou Messi à AppleTV.

Em coletiva de imprensa, o treinador da Albiceleste, Lionel Scaloni, se emocionou ao comentar a possibilidade da despedida do atacante do Inter Miami.

O comandante admitiu que "será uma partida emotiva", mas garantiu que tentará manter o camisa 10 em seus planos para as próximas convocações.

"Amanhã [quinta-feira] será uma partida emotiva e espero que a torcida a desfrute. Se é verdade que será o último jogo dele aqui, então vai ser especial. Mas vamos tentar garantir que amanhã não seja seu último jogo aqui. Seguramente, não será", declarou Scaloni.

Com ou sem Messi, a Argentina está garantida na próxima edição da Copa do Mundo. O país lidera, com folga, as Eliminatórias Sul-Americanas, com 35 pontos conquistados.

Onde assistir Argentina x Venezuela ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV 3 (TV por assinatura), que irá transmitir o confronto com exclusividade.