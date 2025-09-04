Em clima de despedida para Messi, Argentina recebe Venezuela em Buenos Aires
Herói do título da última Copa do Mundo, camisa 10 admitiu que duelo contra Viñotinto pode ser seu último pela Albiceleste diante de sua torcida
Argentina e Venezuela se enfrentam nesta quinta-feira (04), às 20h30 (Horário de Brasília), em duelo no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela 17ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo.
O confronto é aguardado ansiosamente pela torcida argentina devido à expectativa pela despedida de Lionel Messi diante da massa da atual campeã mundial.
Partida pode marcar despedida de Messi
Em entrevistas recentes, Messi admitiu que o duelo contra a Venezuela pode ser sua despedida da Seleção Argentina em território nacional.
O jogador convocou a torcida para o duelo no estádio do River Plate e não garantiu sua participação na próxima Copa do Mundo.
"Será uma partida muito especial para mim, porque é a última das Eliminatórias. Não sei se haverá amistosos ou mais jogos depois. Vamos viver dessa forma. Depois disso, não sei o que acontecerá, mas essa é a intenção", declarou Messi à AppleTV.
Em coletiva de imprensa, o treinador da Albiceleste, Lionel Scaloni, se emocionou ao comentar a possibilidade da despedida do atacante do Inter Miami.
O comandante admitiu que "será uma partida emotiva", mas garantiu que tentará manter o camisa 10 em seus planos para as próximas convocações.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
"Amanhã [quinta-feira] será uma partida emotiva e espero que a torcida a desfrute. Se é verdade que será o último jogo dele aqui, então vai ser especial. Mas vamos tentar garantir que amanhã não seja seu último jogo aqui. Seguramente, não será", declarou Scaloni.
Com ou sem Messi, a Argentina está garantida na próxima edição da Copa do Mundo. O país lidera, com folga, as Eliminatórias Sul-Americanas, com 35 pontos conquistados.
Onde assistir Argentina x Venezuela ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV 3 (TV por assinatura), que irá transmitir o confronto com exclusividade.