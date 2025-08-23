Transmissão Bragantino x Fluminense ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir e resultado em tempo real pela Série A 2025
O Tricolor vem embalado pela classificação às quartas de final da Copa Sul-Americana, enquanto o Massa Bruta acumula oito derrotas consecutivas
RB Bragantino e Fluminense se enfrentam neste sábado (23/08), no Estádio Cicero De Souza Marques, em São Paulo, pela 21ª rodada da Série A 2025, às 16h (horário de Brasília).
- Jogo: RB Bragantino x Fluminense.
- Competição: Brasileirão Série A - 21ª rodada.
- Data: sábado, 23 de agosto de 2025.
- Hora: 16h (horário de Brasília).
- Local: Estádio Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).
No meio de semana, o Tricolor goleou o América de Cali por 4 a 1 pela Copa Sul-Americana e garantiu uma das oito vagas nas quartas de final, além de R$ 3,9 milhões em premiação.
Fora de competições internacionais, o Massa Bruta vive péssima fase! Isso porque acumula oito derrotas consecutivas na Série A e busca se recuperar. Na tabela, ambos têm 27 pontos.
- 8° Fluminense - 27 pontos
- 9º RB Bragantino - 27 pontos
Escalação do Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Rodríguez, Vanderlan; Fabinho, Praxedes, Ramires, Jhon Jhon; Laquintana, Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Manoel, Freytes (Davi Schuindt), Fuentes; Hércules, Martinelli, Lima; Serna (Keno), Everaldo, Canobbio. Técnico: Renato Gaúcho.
Bragantino x Fluminense ao vivo online: Grátis?
Como o confronto tem transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view), a opção para assistir online com imagens é o Globoplay (clique aqui), desde que seja assinante do streaming.
Como assistir de graça no Globoplay?
- Acesse o site globoplay.globo.com ou abra o aplicativo para Android ou iOS.
- Clique em "Assista agora" e faça login com sua conta Globo (gratuitamente).
- Procure o jogo na aba "Ao Vivo" para seguir todos os lances com imagens.
Resultado de Bragantino x Fluminense em tempo real
Os torcedores podem acompanhar a narração por no YouTube, mas só acha cobertura em áudio. Isso porque a CazéTV, que possui os direitos na plataforma, exibe Juventude x Botafogo.