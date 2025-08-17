Transmissão Botafogo x Palmeiras ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir e resultado pela Série A 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Por causa dos jogos de volta das oitavas de final da Libertadores no meio de semana, os dois clubes devem entrar em campo com time misto ou reserva

Neste domingo (17/08), Botafogo e Palmeiras se enfrentam pela 20ª rodada da Série A 2025, a partir das 20h30 (horário de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

O Verdão começou a rodada em 3° lugar, com 36 pontos, quatro atrás do líder Flamengo e um do vice-líder Cruzeiro. O Fogão também faz boa campanha e está em quinto, tendo 29 pontos.

No entanto, ambos ainda completarão o primeiro turno. Isso porque o Glorioso teve o confronto adiado contra o Grêmio, fora, e o Verdão a partida diante do Juventude no Allianz Parque.

Jogo : Botafogo x Palmeiras.



: Botafogo x Palmeiras. Competição : Brasileirão Série A - 20ª rodada.

: Brasileirão Série A - 20ª rodada. Data : Domingo, 17 de agosto de 2025.



: Domingo, 17 de agosto de 2025. Local : Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ).

: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ). Hora: 20h30 (horário de Brasília).

Mosaico da torcida do Botafogo no Estadio Nilton Santos - Vitor Silva/Botafogo

Os treinadores podem optar por escalar os reservas, devido às partidas de volta das oitavas de final da Libertadores no meio de semana. Os clubes venceram na ida e jogam pelo empate.

O alviverde vive situação melhor, pois goleou o Universitario-PEU como visitante por 4 a 0. A equipe carioca ganhou por 1 a 0, mas vai encarar a LDU na atitude de Quito, no Equador.

Escalação do Botafogo: John; Vitinho, Barboza, David Ricardo e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas, Savarino e Montoro; Artur e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.

Escalação do Palmeiras: Weverton; Giay, Gómez, Micael e Piquerez; Moreno e Lucas Evangelista; Sosa, Mauricio, Torres e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Transmissão Botafogo x Palmeiras ao vivo online: Grátis?

A partida tem transmissão com imagens de maneira exclusiva na Amazon Prime Video (streaming). A plataforma é paga, mas é possível assistir de graça através do período de teste.

A Amazon oferece teste gratuito de 30 dias para novos assinantes (que nunca teve registro no canal). Durante esse tempo, você tem acesso a todos os benefícios da assinatura, incluindo:

Acesso ao catálogo completo de filmes, séries e documentários.

Amazon Music Prime: Acesso a um catálogo limitado de músicas e podcasts.

Frete Grátis e Rápido: Em compras de produtos elegíveis no site da Amazon.

Como assistir de graça na Amazon?

Crie uma conta na Amazon e adicionar um método de pagamento (cartão de crédito).

Não será feita nenhuma cobrança durante os 30 dias de teste.

Para evitar a cobrança, você deve cancelar a assinatura antes do final do período.

Pode fazer o cancelamento a qualquer momento, mas a assinatura permanece até o último dia.

Resultado de Botafogo x Palmeiras em tempo real

Quem estiver interessado em uma cobertura clubística, feita para os torcedores, pode acessar a narração em tempo real no YouTube do Botafogo ou do Palmeiras. A cobertura é só em áudio.