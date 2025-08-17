Botafogo x Palmeiras ao vivo online na Amazon: Grátis? Veja como assistir sem pagar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O confronto entre os últimos dois campeões brasileiro tem transmissão exclusiva do streaming, que oferece período de teste gratuitamente

Um dos confrontos mais aguardados da 20ª rodada do Brasileirão Série A 2025 acontece neste domingo (17/08), entre Botafogo e Palmeiras no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

A partida tem transmissão ao vivo e com exclusividade pelo serviço de streaming Amazon Prime Video, ou seja, não é possível assistir com imagens em qualquer outra cobertura do jogo.

Para os torcedores que desejam acompanhar cada lance do confronto, precisam ter acesso à uma assinatura da plataforma. No entanto, tem um jeito de acompanhara tudo de graça!

Jogo : Botafogo x Palmeiras.



: Botafogo x Palmeiras. Competição : Brasileirão Série A 2025 - 20ª rodada.

: Brasileirão Série A 2025 - 20ª rodada. Data : Domingo, 17 de agosto de 2025.



: Domingo, 17 de agosto de 2025. Hora : 20h30 (horário de Brasília).

: 20h30 (horário de Brasília). Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ).

Allan e Vitor Roque disputam bola em Palmeiras x Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Como assistir Botafogo x Palmeiras grátis na Amazon?

O pacote de futebol na Amazon Prime Video faz parte do catálogo de benefícios para os assinantes. Portanto, caso queira ver o duelo, você deve seguir um passo a passo bem simples:

Passo a passo para acessar o teste gratuito:



Abra o seu navegador e vá para o site oficial amazon.com.br/prime .

. No topo da página, verá uma grande opção para iniciar o teste gratuito.

Clique em "Teste grátis por 30 dias", para ser redirecionado ao login ou criação de conta.

Se já tem uma conta (mesmo que não seja assinante), entre com seu e-mail e senha.

Se não tiver uma conta, clique em "Criar sua conta na Amazon" e preencha os dados solicitados.

Adicione sua forma de pagamento:

Essa é a etapa mais importante. Para ativar o teste, a empresa exige que adicione alguma forma de pagamento válida, pois depois do período de um mês será cobrado um determinado valor.

No entanto, caso não queira continuar, tem como cancelar a qualquer momento, desde que seja antes de renovação mensal feita de maneira automática, seja no seu cartão de crédito ou de débito.