Manchester United x Arsenal: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Manchester United busca recuperação com novos reforços, enquanto Arsenal mantém base sólida e aposta em Gyökeres para brigar pelo título.

Manchester United e Arsenal vão se enfrentar neste domingo (17), às 12h30 (de Brasília), no lendário estádio Old Trafford, no noroeste da Inglaterra. As duas equipes investiram pesado para destronar o Liverpool, atual campeão inglês.

Como chegam as equipes?

Sob o comando de Ruben Amorim, o United busca recuperação após uma temporada abaixo das expectativas. A equipe aposta em reforços estratégicos para fortalecer o elenco e melhorar o desempenho.

Os Gunners, dirigido por Mikel Arteta, manteve uma base sólida e trouxe reforços como Viktor Gyökeres, que, segundo Thierry Henry, é o "encaixe perfeito" para o time.

Apesar de ser considerado um dos favoritos ao título, o time busca superar os desafios e conquistar o tão aguardado campeonato.

Onde assistir ao vivo?

A ESPN e o streaming Disney+ exibem o jogo ao vivo entre Manchester United e Arsenal neste domingo, 17 de agosto de 2025.

Ficha de jogo

Data: domingo, 17 de agosto de 2025

domingo, 17 de agosto de 2025 Horário: 12h30 (de Brasília)

12h30 (de Brasília) Local: Old Trafford, em Manchester

Old Trafford, em Manchester Transmissão: ESPN e Disney+

Prováveis escalações

Manchester United

Altay Bayndr; Amad Diallo, Leny Yoro, De Ligt, Luke Shaw, Diogo Dalot; Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte, Bruno Fernandes; Matheus Cunha e Bryan Mbeumo.

Arsenal

David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori; Zubimendi, Declan Rice, Martin Ødegaard; Bukayo Saka, Gabriel Martinelli e Viktor Gyökeres.