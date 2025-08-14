fechar
Onde assistir | Notícia

Manchester United x Arsenal: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Manchester United busca recuperação com novos reforços, enquanto Arsenal mantém base sólida e aposta em Gyökeres para brigar pelo título.

Por João Victor Tavares Publicado em 14/08/2025 às 15:03
Bruno Fernandes, meia do Manchester United
Bruno Fernandes, meia do Manchester United - Manchester United / Reprodução

Manchester United e Arsenal vão se enfrentar neste domingo (17), às 12h30 (de Brasília), no lendário estádio Old Trafford, no noroeste da Inglaterra. As duas equipes investiram pesado para destronar o Liverpool, atual campeão inglês.

Como chegam as equipes?

Sob o comando de Ruben Amorim, o United busca recuperação após uma temporada abaixo das expectativas. A equipe aposta em reforços estratégicos para fortalecer o elenco e melhorar o desempenho. 

Os Gunners, dirigido por Mikel Arteta, manteve uma base sólida e trouxe reforços como Viktor Gyökeres, que, segundo Thierry Henry, é o "encaixe perfeito" para o time.

Apesar de ser considerado um dos favoritos ao título, o time busca superar os desafios e conquistar o tão aguardado campeonato.

Onde assistir ao vivo?

A ESPN e o streaming Disney+ exibem o jogo ao vivo entre Manchester United e Arsenal neste domingo, 17 de agosto de 2025.

Ficha de jogo

  • Data: domingo, 17 de agosto de 2025
  • Horário: 12h30 (de Brasília)
  • Local: Old Trafford, em Manchester
  • Transmissão: ESPN e Disney+

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis escalações

Manchester United

Altay Bayndr; Amad Diallo, Leny Yoro, De Ligt, Luke Shaw, Diogo Dalot; Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte, Bruno Fernandes; Matheus Cunha e Bryan Mbeumo.

Arsenal

David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori; Zubimendi, Declan Rice, Martin Ødegaard; Bukayo Saka, Gabriel Martinelli e Viktor Gyökeres.

Leia também

Liverpool x Bournemouth: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Premier League

Liverpool x Bournemouth: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Quando começa a Premier League? Confira data e onde assistir
Premier League

Quando começa a Premier League? Confira data e onde assistir

Compartilhe

Tags