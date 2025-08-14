Liverpool x Bournemouth: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Atuais campeões da competição, Reds dão o pontapé inicial à Premier League após derrota na Supercopa da Inglaterra, contra o Crystal Palace.

Liverpool e Bournemouth irão se enfrentar nesta sexta-feira (15), às 16h00 (Horário de Brasília), na primeira partida da atual edição da Premier League. O confronto será disputado em Anfield.

Como chegam as equipes

O Liverpool inicia sua trajetória na competição em busca do bicampeonato. A equipe já disputou uma partida oficial na atual temporada, mas foi derrotada pelo Crystal Palace, na Supercopa da Inglaterra, após disputa de pênaltis.

O Bournemouth encerrou a última Premier League na nona colocação e perdeu diversas peças importantes do elenco para a atual temporada. Os Cherries esperam realizar uma campanha digna de classificação para as competições europeias.

Onde assistir Liverpool x Bournemouth ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

ESPN (TV por assinatura)

Disney+ (plataforma de streaming)

Ficha técnica

Data e Horário: 15/08 - 16h00 (horário de Brasília)

15/08 - 16h00 (horário de Brasília) Competição: Premier League - Rodada 1

Premier League - Rodada 1 Local: Anfield, Liverpool (Inglaterra)

Anfield, Liverpool (Inglaterra) Onde Assistir: ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Curtis Jones, Mac Allister e Wirtz; Salah, Gakpo, e Ekitike. Técnico: Arne Slot

Bournemouth: Petrovic, Smith, Hill, Senesi e Truffert; Scott, Adams, Brooks, Semenyo e Tavernier; Evanilson. Técnico: Andoni Iraola