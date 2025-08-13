Transmissão Flamengo x Internacional ao vivo online grátis: veja onde assistir e resultado em tempo real pela Libertadores 2025
Em boa fase na temporada, Mengão usa força máxima de mais 68 mil ingressos vendidos Do outro lado, enquanto o Colorado tenta silenciar o Maracanã
Confronto de gigantes nas oitavas de final da Libertadores 2025! Flamengo e Internacional iniciam a disputa por vaga nesta quarta-feira (13/08), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã.
A expectativa é que sejam confirmados mais de 68 mil pessoas no estádio, que fica no Rio de Janeiro, para o jogo de ida. A volta será na mesma hora do dia 20 de agosto, na Arena Beira-Rio.
- Jogo: Flamengo x Internacional.
- Competição: Oitavas de final da Libertadores.
- Data: Quarta-feira, 13 de agosto de 2025.
- Hora: 21h30 (horário de Brasília).
- Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro.
Quem avançar de fase receberá US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões) em premiação da Conmebol. Para apitar o duelo, a arbitragem de campo vem da Argentina, assim como o árbitro de vídeo.
- Árbitro: Darío Herrera (Argentina).
- Assistente 1: Gabriel Chade (Argentina).
- Assistente 2: Facundo Rodríguez (Argentina).
- VAR: Hernán Mastrángelo (Argentina).
Este é o primeiro confronto de uma intensa "trilogia" de embates entre os dois clubes. Isso porque neste fim de semana (domingo, 17/08) se enfrentam pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Escalação do Flamengo: Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Allan; Luiz Araújo, Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luís.
Escalação do Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Tabata, Alan Patrick e Wesley; Ricardo Mathias. Técnico: Roger Machado.
Transmissão Flamengo x Internacional ao vivo online grátis
Como tem transmissão ao vivo da TV Globo, os torcedores e fãs de futebol em geral podem assistir na internet através do Globoplay (confira como assistir aqui) e com imagens de graça!
Resultado de Flamengo x Internacional em tempo real
Quem quiser pode seguir a narração no canal oficial da FlaTV no YouTube (clique aqui ou no vídeo abaixo), mas só em áudio. Isso porque nenhuma emissora possui os direitos na plataforma.