Palmeiras x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Verdão vive momento de crise após ser eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians. Vozão, por outro lado, vem de empate contra o Flamengo

Palmeiras e Ceará se enfrentam neste domingo (10/08), às 16h00 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em partida válida pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras chega ao duelo na 3ª colocação, com 33 pontos, mas possui dois jogos a menos que os líderes do campeonato. Apesar do bom rendimento no Brasileirão, o time vive fase turbulenta, já que foi eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil, contra o rival Corinthians.

O Ceará, por sua vez, busca subir na tabela e atualmente ocupa o 11º lugar, com 22 pontos. A equipe vem de empate em duelo contra o Flamengo, por 1 a 1.



Onde assistir Palmeiras x Ceará ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).

Ficha técnica

Competição: Série A - Rodada 19



Série A - Rodada 19 Data e Horário: 10/08 (domingo) - 16h00 (horário de Brasília)



10/08 (domingo) - 16h00 (horário de Brasília) Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)



Allianz Parque, São Paulo (SP) Onde Assistir: TV Globo e Premiere

Prováveis Escalações

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Maurício; Ramón Sosa, Facundo Torres e Vítor Roque. Técnico: Abel Ferreira

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willan Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Richardson e Lourenço; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé