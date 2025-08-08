Palmeiras x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Verdão vive momento de crise após ser eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians. Vozão, por outro lado, vem de empate contra o Flamengo
Palmeiras e Ceará se enfrentam neste domingo (10/08), às 16h00 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em partida válida pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
O Palmeiras chega ao duelo na 3ª colocação, com 33 pontos, mas possui dois jogos a menos que os líderes do campeonato. Apesar do bom rendimento no Brasileirão, o time vive fase turbulenta, já que foi eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil, contra o rival Corinthians.
O Ceará, por sua vez, busca subir na tabela e atualmente ocupa o 11º lugar, com 22 pontos. A equipe vem de empate em duelo contra o Flamengo, por 1 a 1.
Onde assistir Palmeiras x Ceará ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).
Ficha técnica
- Competição: Série A - Rodada 19
- Data e Horário: 10/08 (domingo) - 16h00 (horário de Brasília)
- Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)
- Onde Assistir: TV Globo e Premiere
Prováveis Escalações
Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Maurício; Ramón Sosa, Facundo Torres e Vítor Roque. Técnico: Abel Ferreira
Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willan Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Richardson e Lourenço; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé