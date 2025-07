Jogos de hoje (26/07/25): onde assistir futebol ao vivo e horários dos confrontos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Confira onde assistir aos jogos deste sábado (26), com destaque para clássicos, amistosos internacionais e duelos decisivos no Brasileirão!

Os jogos deste sábado (26/07) prometem muitas emoções, com disputas acirradas pela Série A do Campeonato Brasileiro, além de confrontos importantes pelas Séries B, C e D, e muito mais futebol em campo.

Onde assistir aos jogos de hoje (26/07/25) e horários?

O futebol é uma paixão nacional, e com os vários avanços das tecnologia os fãs possuem várias opções de transmissão e não ficam apenas atentos à televisão.

A seguir, confira onde assistir ao vivo e horários das partidas. É importantes informar que, qualquer mudança que haja na programação, as responsabilidades serão das próprias emissoras.

Amistoso Internacional

08h30 - Liverpool x Milan: ESPN e Disney+

11h00 - Stoke City x Wolverhampton: SportyNet (TV e YouTube)

12h30 - PSV x Athletic Bilbao: DAZN e SportyNet (TV e YouTube)

13h00 - Kaiserslautern x Roma: ESPN e Disney+

16h00 - Nottingham Forest x Fulham: ESPN e Disney+

Campeonato Finlandês

09h00 - Haka x KTP: TV do Zé (YouTube) e OneFootball

Campeonato Norueguês

11h00 - Sandefjord x Sarpsborg: OneFootball

11h00 - Haugesund x Ham-Kam: OneFootball

11h00 - Kristiansund x KFUM: OneFootball

13h00 - Bodo/Glimt x Valerenga: TV do Zé (YouTube) e OneFootball

Campeonato Argentino

14h30 - Aldosivi x Newell's Old Boys: ESPN 4 e Disney+

19h00 - Vélez Sarsfield x Instituto: Disney+

Copa Paulista

15h00 - Comercial x Itapirense: Paulistão (YouTube)

15h00 - Rio Branco x XV de Piracicaba: Paulistão (YouTube)

15h00 - Santo André x Taubaté: Paulistão (YouTube)

15h00 - São Bento x Paulista: Paulistão (YouTube)

17h00 - Grêmio Prudente x Noroeste: Paulistão (YouTube)

Brasileirão Série A

18h30 - Botafogo x Corinthians: Prime Video

18h30 - Sport x Santos: Premiere

18h30 - Mirassol x Vitória: Premiere

18h30 - Fortaleza x RB Bragantino: Premiere

21h00 - Palmeiras x Grêmio: Sportv e Premiere

Brasileirão Série B

18h30 - Ferroviária x Operário-PR: Disney+

20h30 - CRB x Novorizontino: SportyNet, ESPN e Disney+

Brasileirão Série C

17h00 - Guarani x Náutico: DAZN, SportyNet (TV e YouTube) e SportyNet+

17h00 - Floresta x ABC: SportyNet+

19h30 - Londrina x CSA: DAZN e SportyNet+

19h30 - Retrô x Ypiranga: SportyNet+

Brasileirão Série D

16h00 - Inter de Limeira x Goiatuba: Metrópoles (YouTube)

16h00 - Nova Iguaçu x Porto Vitória: Metrópoles (YouTube)

16h00 - Sampaio Corrêa x Iguatu: Metrópoles (YouTube)

16h00 - Pouso Alegre x Água Santa: Metrópoles (YouTube)

16h00 - Altos x Maranhão: Metrópoles (YouTube)

16h00 - FC Cascavel x Uberlândia: Metrópoles (YouTube)

17h00 - Ceilândia x Goianésia: Metrópoles (YouTube)

Premier League Summer Series

17h00 - Everton x Bournemouth: ESPN 4 e Disney+

20h00 - Manchester United x West Ham: ESPN 4 e Disney+

MLS

20h15 - Inter Miami x Cincinnati: Apple TV

20h30 - Atlanta United x Seattle Sounders: Apple TV

20h30 - Charlotte x Toronto: Apple TV

20h30 - DC United x Austin: Apple TV

20h30 - Philadelphia Union x Colorado Rapids: Apple TV

21h30 - Chicago Fire x New York Red Bulls: Apple TV

21h30 - St. Louis x Minnesota United: Apple TV

22h30 - Real Salt Lake x San Jose Earthquakes: Apple TV

23h30 - Vancouver Whitecaps x Sporting Kansas City: Apple TV

Campeonato Colombiano