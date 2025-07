Figueirense x Anápolis: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Furacão busca se afastar do Z4, enquanto o Galo da Comarca encara jogo decisivo fora de casa para tentar escapar do rebaixamento na Série C.

Figueirense e Anápolis se enfrentam no domingo, 27 de julho de 2025, às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), em partida válida pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Como chegam as equipes?

O Furacão ocupa a 13ª colocação da Série C, com 15 pontos, e ainda busca se afastar da zona de rebaixamento. Jogando no Orlando Scarpelli, tem campanha equilibrada e chega pressionado, mas confiante após bons resultados recentes.

O Galo da Comarca, por sua vez, está em 17º lugar, dentro do Z4, com 13 pontos. A equipe goiana enfrenta dificuldades como visitante e encara o duelo como decisivo, precisando vencer e torcer por uma combinação de resultados para evitar a queda.

Onde assistir ao vivo?

A transmissão não será feita em TV aberta. Para acompanhar ao vivo, torcedores devem recorrer a plataformas via streaming, como DAZN Brasil e Sportybet +.

Ficha técnica de jogo

Confronto: Figueirense x Anápolis-GO

Figueirense x Anápolis-GO Competição: Campeonato Brasileiro – Série C (14ª rodada)

Campeonato Brasileiro – Série C (14ª rodada) Data: Domingo, 27 de julho de 2025

Domingo, 27 de julho de 2025 Horário: 16h30 (horário de Brasília)

16h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Orlando Scarpelli, Florianópolis (SC)



Estádio Orlando Scarpelli, Florianópolis (SC) Transmissão: Serviços de streaming via DAZN Brasil, e Sportynet +

Prováveis escalações

Serão divulgadas próximo do horário de jogo