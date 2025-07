América-RN x Horizonte: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

América-RN e Horizonte se enfrentam neste domingo, 27 de julho de 2025, às 16h (horário de Brasília), na Arena das Dunas em Natal (RN), em partida válida pela 14ª rodada da fase de grupos da Série D do Brasileirão.

Como chegam as equipes?

O Mecão chega classificado para a próxima fase da Série D e entra em campo buscando confirmar a liderança do Grupo A3.

A equipe vive bom momento sob o comando de Marquinhos Santos, com desempenho sólido na Arena das Dunas e apoio constante da torcida.

Já o Horizonte encara a partida como decisiva. Ocupando a parte inferior da tabela, o time cearense precisa vencer fora de casa e torcer por uma combinação de resultados para seguir vivo na competição.

A equipe faz campanha irregular, mas vem mostrando entrega nas últimas rodadas e promete lutar até o fim.

Onde assistir ao jogo ao vivo

A partida entre América-RN e Horizonte contará com transmissão ao vivo, online e de graça no canal de youtube do Metrópoles.

Ficha técnica do jogo

Confronto: AméricaRN x Horizonte

AméricaRN x Horizonte Competição: Campeonato Brasileiro – Série D, Grupo A3

Campeonato Brasileiro – Série D, Grupo A3 Data: Domingo, 27 de julho de 2025

Domingo, 27 de julho de 2025 Horário: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Local: Arena das Dunas, Natal (RN) – capacidade aproximada de 31.375 torcedores



Arena das Dunas, Natal (RN) – capacidade aproximada de 31.375 torcedores Transmissão: Metrópoles (youtube)

Prováveis escalações

Escalações serão divulgadas perto do confronto.