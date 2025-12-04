Náutico terá Robinho como novo auxiliar técnico da comissão de Hélio e Guilherme dos Anjos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com passagens marcantes por Palmeiras e Cruzeiro, atleta se despede oficialmente dos gramados e passa integrar comissão do Timbu

O Náutico reforça sua comissão técnica com a chegada de um nome conhecido no futebol brasileiro: o ex-meia Robinho, que vestiu as camisas de Cruzeiro e Palmeiras. O profissional foi contratado para atuar como auxiliar direto de Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos, iniciando oficialmente sua transição das quatro linhas para a beira do gramado. A informação foi divulgada inicialmente pelo GE.

Robinho atuou pela última vez no Brusque, onde disputou 18 partidas em 2025. Após encerrar o ciclo no clube catarinense, o agora ex-atleta começa uma nova fase da carreira, integrando o dia a dia do trabalho técnico no CT Wilson Campos.

Reestruturação recente amplia poder de Hélio e Guilherme no futebol do clube

A chegada de Robinho ocorre momentos depois de o Náutico anunciar uma mudança significativa na condução do seu departamento de futebol. O clube adotou o modelo de gestão técnica integrada, que ampliou o protagonismo de Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos nas decisões esportivas.

Nesse formato, a dupla mantém suas funções em campo, mas assume papel decisivo na orientação de processos internos, no alinhamento metodológico e na integração de áreas que influenciam o desempenho do elenco. A ideia é acelerar decisões, reduzir ruídos e estabelecer uma filosofia única para guiar o futebol alvirrubro.

A diretoria destacou que o modelo segue tendência adotada por grandes clubes do país, como o trabalho de Abel Ferreira no Palmeiras e Rogério Ceni no Bahia. Apesar do aumento de responsabilidade para a comissão técnica, a gestão administrativa permanece sob comando da direção, liderada pelo presidente Bruno Becker.