fechar
Nautico | Notícia

Náutico terá Robinho como novo auxiliar técnico da comissão de Hélio e Guilherme dos Anjos

Com passagens marcantes por Palmeiras e Cruzeiro, atleta se despede oficialmente dos gramados e passa integrar comissão do Timbu

Por Adige Silva Publicado em 04/12/2025 às 21:09
Robinho
Robinho - Bruno Haddad/Cruzeiro

Clique aqui e escute a matéria

O Náutico reforça sua comissão técnica com a chegada de um nome conhecido no futebol brasileiro: o ex-meia Robinho, que vestiu as camisas de Cruzeiro e Palmeiras. O profissional foi contratado para atuar como auxiliar direto de Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos, iniciando oficialmente sua transição das quatro linhas para a beira do gramado. A informação foi divulgada inicialmente pelo GE.

 

Leia Também

Robinho atuou pela última vez no Brusque, onde disputou 18 partidas em 2025. Após encerrar o ciclo no clube catarinense, o agora ex-atleta começa uma nova fase da carreira, integrando o dia a dia do trabalho técnico no CT Wilson Campos.

 

Reestruturação recente amplia poder de Hélio e Guilherme no futebol do clube

A chegada de Robinho ocorre momentos depois de o Náutico anunciar uma mudança significativa na condução do seu departamento de futebol. O clube adotou o modelo de gestão técnica integrada, que ampliou o protagonismo de Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos nas decisões esportivas.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Nesse formato, a dupla mantém suas funções em campo, mas assume papel decisivo na orientação de processos internos, no alinhamento metodológico e na integração de áreas que influenciam o desempenho do elenco. A ideia é acelerar decisões, reduzir ruídos e estabelecer uma filosofia única para guiar o futebol alvirrubro.

A diretoria destacou que o modelo segue tendência adotada por grandes clubes do país, como o trabalho de Abel Ferreira no Palmeiras e Rogério Ceni no Bahia. Apesar do aumento de responsabilidade para a comissão técnica, a gestão administrativa permanece sob comando da direção, liderada pelo presidente Bruno Becker.

Leia também

Náutico amplia poder de Hélio e Guilherme dos Anjos dentro do Departamento de Futebol
Reestruturação

Náutico amplia poder de Hélio e Guilherme dos Anjos dentro do Departamento de Futebol
Novo diretor-geral executivo do Náutico detalha planejamento e integração do futebol para 2026
Planejamento

Novo diretor-geral executivo do Náutico detalha planejamento e integração do futebol para 2026

Compartilhe

Tags