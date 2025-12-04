fechar
Náutico amplia poder de Hélio e Guilherme dos Anjos dentro do Departamento de Futebol

Hélio e Guilherme continuam exercendo suas funções na beira do gramado, mas agora assumem responsabilidade direta na orientação de processos internos

Por Adige Silva Publicado em 04/12/2025 às 19:51
Guilherme dos Anjos (D) ao lado de Hélio no treino do Náutico
Guilherme dos Anjos (D) ao lado de Hélio no treino do Náutico - Gabriel França/CNC

O Náutico anunciou uma reestruturação que coloca Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos em posição de maior influência dentro do departamento de futebol. Com a adoção do modelo de gestão técnica integrada, a dupla passa a centralizar decisões esportivas estratégicas, acumulando mais atribuições além do trabalho de campo.

De acordo com o clube, Hélio e Guilherme continuam exercendo suas funções na beira do gramado, mas agora assumem responsabilidade direta na orientação de processos internos, alinhamento metodológico, definição de rotinas e integração entre setores que impactam o desempenho do elenco. O clube afirma que a mudança tem como objetivo acelerar decisões, reduzir ruídos e garantir que toda a operação esportiva siga uma mesma filosofia.

A diretoria comparou o novo modelo ao utilizado por técnicos como Abel Ferreira no Palmeiras, Rogério Ceni no Bahia e Luiz Felipe Scolari em diferentes clubes. Em todos os casos, a comissão técnica desempenha papel decisivo na construção estrutural do futebol, aproximando a gestão esportiva da prática diária.

Apesar do aumento de poder para Hélio e Guilherme, o Náutico reforça que não há mudanças nos cargos administrativos. A diretoria segue responsável pela gestão institucional e pelas decisões executivas, incluindo a manutenção ou eventual troca do comando técnico.

Com a nova configuração, o departamento passa a operar de forma transversal, unificando áreas como preparação física, análise de desempenho, logística, operações e formação do elenco. Segundo o clube, a intenção é criar um fluxo mais eficiente, com decisões centralizadas na comissão técnica e alinhamento constante entre planejamento e execução.

Os principais pontos destacados pelo clube são:

  • Hélio e Guilherme assumem papel ampliado, com maior poder sobre decisões estratégicas do futebol.
  • Integração total entre setores internos, seguindo a filosofia da comissão técnica.
  • Modelo busca agilidade, coerência e fortalecimento dos processos esportivos.
  • A gestão administrativa segue sob responsabilidade da diretoria.

Confira a nota:

O Clube Náutico Capibaribe inicia uma nova fase na condução do seu Departamento de Futebol, adotando o Modelo de Gestão Técnica Integrada (MGTI), alinhado às melhores práticas do futebol moderno no Brasil e no cenário internacional.

Nesse modelo, o comando técnico assume um papel mais amplo na orientação esportiva do clube, garantindo que todas as áreas que impactam na performance — tática, preparação física, logística, análise, comissão técnica, gestão de processos, formação do elenco e operações — trabalhem sob a mesma filosofia metodológica.

A condução do departamento passa a ser realizada por Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos, que seguem exercendo suas funções técnicas no campo, mas agora com responsabilidade ampliada para integrar processos, alinhar metodologias e orientar decisões esportivas estratégicas.

O objetivo é claro: reduzir ruídos, qualificar processos, acelerar a tomada de decisão e garantir coerência entre planejamento técnico e execução diária.

UM MODELO QUE MAIS CRESCE NO BRASIL

A participação direta da comissão técnica nas decisões esportivas — inclusive estruturais — tem se consolidado como tendência nas principais instituições de futebol.

No cenário nacional, projetos como:

  • Abel Ferreira no Palmeiras,
  • Luís Felipe Scolari em diferentes clubes ao longo da carreira,
  • Rogério Ceni no Bahia

Demonstram que o alinhamento entre comando técnico e gestão esportiva aumenta a consistência do trabalho e a assertividade nas decisões.

O Náutico adota, agora, uma versão adaptada desse conceito, adequada à sua realidade e às demandas do futebol brasileiro.

PONTOS FUNDAMENTAIS

  • É importante destacar:
  • Não há mudança de cargo executivo.
  • A gestão continua sendo administrativa e institucional, permanecendo sob responsabilidade da diretoria.
  • O modelo não interfere na autonomia técnica.
  • A comissão técnica assume papel ampliado com coerência esportiva, e não administrativa.
  • A estrutura do departamento será organizada de forma transversal, conectando todas as áreas sob uma mesma lógica de integração e alinhamento técnico.

Os principais eixos de atuação contemplam:

  • Integração entre comissão técnica e gestão esportiva.
  • Alinhamento metodológico entre todas as áreas.
  • Maior eficiência na tomada de decisão.
  • Redução de ruídos e otimização de processos.
  • Consolidação de uma filosofia única para o futebol.
  • Esse movimento posiciona o Náutico para atuar de forma mais moderna com modelos de gestão, buscando competitividade, estabilidade e planejamento de longo prazo.

