Pablo Vitório nega envolvimento em possível impugnação de Bruno Becker: "Sou totalmente contra"
O atual candidato à presidência do Náutico integra a chapa "Náutico Unido", ao lado do vice Gilberto Kabbaz, conselheiro do clube alvirrubro
Ao longo desta quinta-feira (06), circularam publicações e conversas nas redes sociais mencionando a possibilidade de um pedido de impugnação contra o atual presidente do Náutico, Bruno Becker.
O Blog do Torcedor entrou em contato com a assessoria de Pablo Vitório, candidato à presidência do clube, que negou qualquer participação em movimentos que possam incentivar a impugnação.
A assessoria reforçou que Pablo já manifestou publicamente, em entrevistas e debates, ser “totalmente contra esse tipo de ação”.
Até o momento, não há qualquer motivo oficial divulgado que justifique um pedido de impugnação.
De acordo com a diretoria alvirrubra, a informação não procede neste momento. O clube aguarda que haja um registro formal para que o assunto possa ser tratado com clareza.
Eleições no Náutico
A eleição para presidente do Náutico está marcada para o dia 30 de novembro e terá duas chapas na disputa.
A primeira é a "Náutico do Futuro", encabeçada por Bruno Becker e Ricardo Malta. Já a segunda chapa é a "Náutico Unido", formada por Pablo Vitório e Gilberto Kabbaz.
Cronograma das eleições
- 16/10/2025 - Publicação da Resolução e instalação da Comissão Eleitoral
- 17 a 29/10/2025 - Período de registro das chapas (08h às 18h)
- 27/10/2025 - Publicação da lista preliminar de sócios aptos a votar
- 28 e 29/10/2025 - Prazo para impugnação da lista de sócios aptos
- Até 31/10/2025 - Decisão das impugnações e retificações pela Comissão Eleitoral
- 03/11/2025 - Publicação definitiva da lista de sócios aptos a votar
- 04/11/2025 - Publicação das chapas inscritas
- 05/11/2025 - Início da campanha eleitoral
- 05 e 06/11/2025 - Impugnação das chapas inscritas
- 07 e 08/11/2025 - Defesa das chapas impugnadas
- Até 10/11/2025 - Decisão sobre impugnações pela Comissão Eleitoral
- 11 a 13/11/2025 - Prazo recursal ao Conselho Deliberativo (se houver)
- 14/11/2025 - Homologação definitiva das chapas
- 28/11/2025 – Encerramento da campanha eleitoral (até 17h)
- 30/11/2025 – Dia da eleição e apuração (08h às 17h)
- 01/12/2025 – Divulgação oficial do resultado
- Até 08/01/2026 – Posse do Presidente e Vice-Presidentes eleitos