Pablo Vitório nega envolvimento em possível impugnação de Bruno Becker: "Sou totalmente contra"

O atual candidato à presidência do Náutico integra a chapa "Náutico Unido", ao lado do vice Gilberto Kabbaz, conselheiro do clube alvirrubro

Ao longo desta quinta-feira (06), circularam publicações e conversas nas redes sociais mencionando a possibilidade de um pedido de impugnação contra o atual presidente do Náutico, Bruno Becker.

O Blog do Torcedor entrou em contato com a assessoria de Pablo Vitório, candidato à presidência do clube, que negou qualquer participação em movimentos que possam incentivar a impugnação.

A assessoria reforçou que Pablo já manifestou publicamente, em entrevistas e debates, ser “totalmente contra esse tipo de ação”.

Até o momento, não há qualquer motivo oficial divulgado que justifique um pedido de impugnação.

De acordo com a diretoria alvirrubra, a informação não procede neste momento. O clube aguarda que haja um registro formal para que o assunto possa ser tratado com clareza.

Eleições no Náutico

A eleição para presidente do Náutico está marcada para o dia 30 de novembro e terá duas chapas na disputa.

A primeira é a "Náutico do Futuro", encabeçada por Bruno Becker e Ricardo Malta. Já a segunda chapa é a "Náutico Unido", formada por Pablo Vitório e Gilberto Kabbaz.

Cronograma das eleições