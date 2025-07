Ferroviário x Central ao vivo (27/07): onde assistir, horário e escalações

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O duelo é válido pela 14ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro e a Patativa pode ter a chance de acabar a primeira fase na liderança do Grupo A3

O Central pode sacramentar uma inesquecível campanha na primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro na tarde deste domingo (26). A Patativa visita o Ferroviário, às 16h (de Brasília), no estádio Presidente Vargas, no Ceará. O duelo é válido pela última rodada do Grupo A3.

Na última rodada, o time de Caruaru empatou em casa por 1x1 com Sousa. Mesmo assim, assumiu a liderança da chave após a derrota do Santa Cruz por 2x0 para o Horizonte.

Assim, a equipe centralina possui 25 pontos na ponta do Grupo A3. Logo atrás, na vice-liderança, está o América-RN com 24 pontos, mesma pontuação do 3º colocado Santa Cruz.

Para ficar com a liderança, o Central só depende de si. Vale destacar que a Patativa não perde há oito jogos na Série D.

Pendurados no Central

O técnico Leandro Sena possui seis pendurados no Central. São eles: Augusto Potiguar, Lazarini, Diego Aragão, Flávio, Ruan e Zé Artur. Sendo assim, nenhum dos jogadores devem atuar na última rodada da primeira fase para não ficarem de fora do primeiro jogo do mata-mata.

Ferroviário briga pela classificação

Na classificação do Grupo A3, o Ferroviário é o 5º colocado com 17 pontos. A mesma pontuação do 4º lugar Horizonte. Ou seja, os dois estão na briga pela última vaga da chave.

O Santa Cruz de Natal ainda possui chance de classificação. Porém, precisa tirar quatro gols de saldo para o Ferroviário e sete em relação ao Horizonte.

No ataque do Ferroviário, um velho conhecido da torcida pernambucana. Trata-se do atacante caruaruense Ciel, de 43 anos.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, conta todos os detalhes de mais uma partida do Central na Série D. A jornada esportiva da emissora estará disponínel no canal oficial no Youtube e ainda no site da empresa. Na telinha, o duelo será exibido pela TV Ferrão (Youtube).

Ficha do jogo

Ferroviário

João Vitor; Kauê Leonardo, Wesley Junio, Léo Paraíso e Ailton Santos; Willyam Maranhão, Ramires e Gharib; Thiago Pulga, Kiuan e Ciel.

Técnico: Tiago Zorro.

Central

Milton Raphael; Augusto Potiguar, Lazarini, Janelson e Da Silva; Diego Aragão, Moacir e Yago; Leozynho, Zé Arthur e Jô Santos.

Técnico: Leandro Sena.