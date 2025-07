Transmissão Portuguesa x Boavista ao vivo online: veja onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Portuguesa recebe o Boavista neste sábado (26), às 16h00 (Horário de Brasília), em duelo válido pela última rodada da primeira fase da Série D. A partida será disputada no Estádio do Canindé, com portões abertos para a torcida.



Onde assistir ao vivo



A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Metrópoles, no Youtube, de maneira totalmente gratuita.



Como chegam as equipes



A Portuguesa venceu suas duas últimas partidas na competição. A Lusa busca a vitória para ganhar posições na classificação geral da Série D. O time está garantido na liderança do Grupo A6.



O Boavista já está eliminado da competição e não venceu nenhuma de suas últimas nove partidas disputadas. A equipe de Saquarema irá se despedir da Série D neste jogo.

Ficha técnica

Competição: Série D – Rodada 14

Data e Horário: 26/07 (sábado) - 16h00 (horário de Brasília)

Local: Canindé, em São Paulo (SP)

Onde Assistir: Metrópoles



Prováveis Escalações



Portuguesa: Bruno Bertinato; Robson, Eduardo, Matheus Philipe e Matheus Nunes; Tauã, Marcelo, Cristiano e Cauari; Lohan e Gustavo Talles. Técnico: Cauan de Almeida



Boavista: André Luiz; Ben-Hur, Matheus Mega, Conceição e Mascarenhas; Marthã, Zé Matheus, Carrilho e Lucas Café; Robson Luiz e Gabriel Conceição. Técnico: Roberto Fonseca