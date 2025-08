Ituano x Londrina: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Galo de Itu tenta reagir após duas derrotas seguidas;A equipe do Tubarão vive boa fase e busca consolidar sua vaga no G-8 da Série C.

Ituano e Londrina se enfrentam nesta segunda-feira (04), às 19h30 (de Brasília), no estádio Novelli Júnior, em Itu, no encerramento da 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Como chegam as equipes?

O Galo de Itu atravessa uma fase delicada, com instabilidade que já dura quase três meses. A equipe vem de duas derrotas consecutivas para adversários da parte de baixo da tabela e precisa reagir para seguir na briga por uma vaga no G-8 — atualmente ocupa a 10ª posição, com 17 pontos.

Do outro lado, o Tubarão vive momento positivo. Embalado por duas vitórias em casa, o Tubarão tenta consolidar sua vaga no quadrangular decisivo. Começou a rodada na 3ª colocação, com 26 pontos, e abriu boa vantagem em relação aos concorrentes fora do G-8.

Onde assistir ao vivo?

O confronto entre Ituano e Londrina contará con transmissão ao vivo no canal fechado e streaming do SportyNet.

Ficha de jogo

Data: Segunda-feira, 4 de agosto de 2025

Segunda-feira, 4 de agosto de 2025 Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) Local: Estádio Novelli Júnior, Itu (SP)

Estádio Novelli Júnior, Itu (SP) Competição: Série C do Campeonato Brasileiro – 15ª rodada

Série C do Campeonato Brasileiro – 15ª rodada Transmissão: SportyNet (canal fechado e streaming)

Prováveis escalações

Ituano

Vagner (Pegorari); Thassio, Nathan, Matheus Mancini e Dal Pian; Bruno Silva, Grigor, Kaio Mendes (Zé Carlos) e Ramon; Neto Berola e Vinícius Popó. Técnico: Mazola Júnior

Londrina

Luiz Daniel; Cedric, Yago Lincoln, Wallace e Maurício; João Tavares (Zé Breno), Lucas Marques e Robson; Vitinho, Eliel e Iago Teles. Técnico: Roger Silva