Chaveamento das oitavas de final da Copa do Mundo Sub-20: confira a tabela em tempo real
A Copa do Mundo Sub-20 2025 já está rolando no Chile! Ao todo, 24 seleções disputam a glória, com o Brasil sonhando com o sexto título.
O Campeonato Mundial Sub-20 de futebol masculino de 2025 já começou e está sendo disputado no Chile, entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro. A competição reúne 24 seleções em busca do título mais importante da categoria, incluindo a equipe brasileira.
Os times foram divididos em seis grupos por meio de sorteio. Avançam às oitavas de final os dois primeiros colocados de cada chave, além dos quatro melhores terceiros.
O Brasil, que já levantou a taça cinco vezes, carimbou sua vaga ao conquistar o Sul-Americano Sub-20. A Argentina lidera o histórico de conquistas com seis títulos, enquanto o Uruguai chega como atual campeão, após vencer a Itália na final de 2023.
Veja os grupos do Mundial sub-20 de futebol masculino 2025
- Grupo A: Chile, Nova Zelândia, Japão e Egito
- Grupo B: República da Coreia, Ucrânia, Paraguai e Panamá
- Grupo C: Brasil, México, Marrocos e Espanha
- Grupo D: Itália, Austrália, Cuba e Argentina
- Grupo E: Estados Unidos, Nova Caledônia, França e África do Sul
- Grupo F: Colômbia, Arábia Saudita, Noruega e Nigéria
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Chaveamento das oitavas de final do Mundial
Oitavas de final
- 7 de outubro (terça-feira) - 16h30: 2A x 2C
- 7 de outubro (terça-feira) - 20h: 1B x 3ACD
- 8 de outubro (quarta-feira) - 16h30: 1D x 3BEF
- 8 de outubro (quarta-feira) - 16h30: 1F x 2E
- 8 de outubro (quarta-feira) - 20h: 2B x 2F
- 8 de outubro (quarta-feira) - 20h: 1A x 3CDE
- 9 de outubro (quinta-feira) - 16h30: 1E x 2D
- 9 de outubro (quinta-feira) - 20h: 1C x 3ABF