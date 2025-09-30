fechar
Chaveamento das oitavas de final da Copa do Mundo Sub-20: confira a tabela em tempo real

A Copa do Mundo Sub-20 2025 já está rolando no Chile! Ao todo, 24 seleções disputam a glória, com o Brasil sonhando com o sexto título.

Por João Victor Tavares Publicado em 30/09/2025 às 12:36 | Atualizado em 30/09/2025 às 12:37
Logo da Copa do Mundo Sub-20 2025
Logo da Copa do Mundo Sub-20 2025 - (Foto: FIFA, Divulgação)

O Campeonato Mundial Sub-20 de futebol masculino de 2025 já começou e está sendo disputado no Chile, entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro. A competição reúne 24 seleções em busca do título mais importante da categoria, incluindo a equipe brasileira.

Os times foram divididos em seis grupos por meio de sorteio. Avançam às oitavas de final os dois primeiros colocados de cada chave, além dos quatro melhores terceiros.

O Brasil, que já levantou a taça cinco vezes, carimbou sua vaga ao conquistar o Sul-Americano Sub-20. A Argentina lidera o histórico de conquistas com seis títulos, enquanto o Uruguai chega como atual campeão, após vencer a Itália na final de 2023.

Veja os grupos do Mundial sub-20 de futebol masculino 2025

  • Grupo A: Chile, Nova Zelândia, Japão e Egito
  • Grupo B: República da Coreia, Ucrânia, Paraguai e Panamá
  • Grupo C: Brasil, México, Marrocos e Espanha
  • Grupo D: Itália, Austrália, Cuba e Argentina
  • Grupo E: Estados Unidos, Nova Caledônia, França e África do Sul
  • Grupo F: Colômbia, Arábia Saudita, Noruega e Nigéria

Chaveamento das oitavas de final do Mundial

Oitavas de final

  • 7 de outubro (terça-feira) - 16h30: 2A x 2C
  • 7 de outubro (terça-feira) - 20h: 1B x 3ACD
  • 8 de outubro (quarta-feira) - 16h30: 1D x 3BEF
  • 8 de outubro (quarta-feira) - 16h30: 1F x 2E
  • 8 de outubro (quarta-feira) - 20h: 2B x 2F
  • 8 de outubro (quarta-feira) - 20h: 1A x 3CDE
  • 9 de outubro (quinta-feira) - 16h30: 1E x 2D
  • 9 de outubro (quinta-feira) - 20h: 1C x 3ABF

