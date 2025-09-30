Chaveamento das oitavas de final da Copa do Mundo Sub-20: confira a tabela em tempo real

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Copa do Mundo Sub-20 2025 já está rolando no Chile! Ao todo, 24 seleções disputam a glória, com o Brasil sonhando com o sexto título.

O Campeonato Mundial Sub-20 de futebol masculino de 2025 já começou e está sendo disputado no Chile, entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro. A competição reúne 24 seleções em busca do título mais importante da categoria, incluindo a equipe brasileira.

Os times foram divididos em seis grupos por meio de sorteio. Avançam às oitavas de final os dois primeiros colocados de cada chave, além dos quatro melhores terceiros.

O Brasil, que já levantou a taça cinco vezes, carimbou sua vaga ao conquistar o Sul-Americano Sub-20. A Argentina lidera o histórico de conquistas com seis títulos, enquanto o Uruguai chega como atual campeão, após vencer a Itália na final de 2023.

Veja os grupos do Mundial sub-20 de futebol masculino 2025

Grupo A: Chile, Nova Zelândia, Japão e Egito

Chile, Nova Zelândia, Japão e Egito Grupo B: República da Coreia, Ucrânia, Paraguai e Panamá

República da Coreia, Ucrânia, Paraguai e Panamá Grupo C: Brasil, México, Marrocos e Espanha

Brasil, México, Marrocos e Espanha Grupo D: Itália, Austrália, Cuba e Argentina

Itália, Austrália, Cuba e Argentina Grupo E: Estados Unidos, Nova Caledônia, França e África do Sul

Estados Unidos, Nova Caledônia, França e África do Sul Grupo F: Colômbia, Arábia Saudita, Noruega e Nigéria

Chaveamento das oitavas de final do Mundial

Oitavas de final