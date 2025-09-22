fechar
Bola de Ouro e Fifa The Best: Entenda as diferenças entre as premiações

Entenda diferença entre as principais premiações de melhor jogador do mundo entregues pela France Football e pela FIFA ao longo da história

Publicado em 22/09/2025 às 16:48
Nesta segunda-feira (22), a France Football divulga a lista de vencedores da Bola de Ouro 2025, premiação de grande prestígio que define os melhores jogadores e jogadoras do mundo na temporada.

Mas, além da premiação da revista francesa, que acontece desde 1956, existe também o FIFA The Best, prêmio entregue pela entidade máxima do futebol e que é entregue desde 2017 e que substitui o antigo FIFA World Player of the Year, vigente de 1991 a 2009.

Entre os anos de 2010 2015France Football e FIFA firmaram uma parceria e unificaram as premiações, que passou se chamar "Bola de Ouro da Fifa" no período, antes da nova separação em 2016.

Sendo assim, nem sempre o melhor jogador do mundo pela FIFA foi o mesmo vencedor da Bola de Ouro em um mesmo ano.

Veja todos os vencedores:

Todos os vencedores dos prêmios de melhor jogador do mundo

Bola de Ouro (France Football + France Football e Fifa)

  • 1956 - Stanley Matthews (ING) - Blackpool
  • 1957 - Di Stéfano (ESP) - Real Madrid
  • *1958 - Raymond Kopa (FRA) - Real Madrid
  • *1959 - Di Stéfano (ESP) - Real Madrid
  • *1960 - Luis Suárez (ESP) - Barcelona
  • *1961 - Sivori (ITA) - Juventus
  • *1962 - Josef Masopust (TCH) - Dukla Praga
  • *1963 - Yashin (RUS) - Dínamo de Moscou
  • *1964 - Denis Law (ESC) - Manchester United
  • 1965 - Eusébio (POR) - Benfica
  • 1966 - Bobby Charlton (ING) - Manchester United
  • 1967 - Flórián Albert (HUN) - Ferencváros
  • 1968 - George Best (NIRL) - Manchester United
  • 1969 - Gianni Rivera (ITA) - Milan
  • *1970 - Gerd Müller (ALE) - Bayern de Munique
  • 1971 - Johan Cruijff (HOL) - Ajax
  • 1972 - Franz Beckenbauer (ALE) - Bayern de Munique
  • 1973 - Johan Cruijff (HOL) - Barcelona
  • 1974 - Johan Cruijff (HOL) - Barcelona
  • 1975 - Oleg Blokhin (UCR) - Dínamos de Kiev
  • 1976 - Beckenbauer (ALE) - Bayer de Munique
  • 1977 - Allan Simonsen (DIN) - Borussia Mönchengladbach
  • *1978 - Kevin Keegan (ING) - Hamburgo
  • 1979 - Kevin Keegan (ING) - Hamburgo
  • 1980 - Rummenigge (ALE) - Bayern de Munique
  • 1981 - Rummenigge (ALE) - Bayern de Munique
  • 1982 - Paolo Rossi (ITA) - Juventus
  • 1983 - Michel Platini (FRA) - Juventus
  • 1984 - Michel Platini (FRA) - Juventus
  • 1985 - Michel Platini (FRA) - Juventus
  • *1986 - Igor Belanov (UCR) - Dínamo de Kiev
  • 1987 - Ruud Gullit (HOL) - Milan
  • 1988 - Van Basten (HOL) - Milan
  • 1989 - Van Basten (HOL) - Milan
  • *1990 - Matthäus (ALE) - Inter de Milão
  • 1991 - Jean-Pierre Papin (FRA) - Olympique de Marseille
  • 1992 - Van Basten (HOL) - Milan
  • 1993 - Baggio (ITA) - Juventus
  • *1994 - Stoichkov (BUL) - Barcelona
  • 1995 - Weah (LIB) - Milan
  • 1996 - Sammer (ALE) - Borussia Dortmund
  • 1997 - Ronaldo (BRA) - Inter de Milão
  • 1998 - Zidane (FRA) - Juventus
  • 1999 - Rivaldo (BRA) - Barcelona
  • 2000 - Figo (POR) - Real Madrid
  • 2001 - Owen (ING) - Liverpool
  • 2002 - Ronaldo (BRA) - Real Madrid
  • 2003 - Nedved (TCH) - Juventus
  • 2004 - Shevchenko (UCR) - Milan
  • 2005 - Ronaldinho Gaúcho (BRA) - Barcelona
  • 2006 - Cannavaro (ITA) - Real Madrid
  • 2007 - Kaká (BRA) - Milan
  • 2008 - Cristiano Ronaldo (POR) - Manchester United
  • 2009 - Messi (ARG) - Barcelona
  • 2010 - Messi (ARG) - Barcelona
  • 2011 - Messi (ARG) - Barcelona
  • 2012 - Messi (ARG) - Barcelona
  • 2013 - Cristiano Ronaldo (POR) - Real Madrid
  • 2014 - Cristiano Ronaldo (POR) - Real Madrid
  • 2015 - Messi (ARG) - Barcelona
  • 2016 - Cristiano Ronaldo (POR) - Real Madrid
  • 2017 - Cristiano Ronaldo (POR) - Real Madrid
  • 2018 - Modric (CRO) - Real Madrid
  • 2019 - Messi (ARG) - Barcelona
  • 2020 - Não houve premiação devido à pandemia de Covid-19
  • 2021 - Messi (ARG) - PSG
  • 2022 - Benzema (FRA) - Real Madrid
  • 2023 - Messi (ARG) - Inter Miami
  • 2024 - Rodri (ESP) - Manchester City

*Anos com vencedores "originais" e "revisados"

  • Pelé (1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964, 1970)
  • Maradona (1986 e 1990)
  • Mario Kempes (1978)
  • Romário (1994)

FIFA The Best + FIFA World Player of the Year

  • 1991 - Lothar Matthäus (Alemanha)
  • 1992 - Marco Van Basten (Holanda)
  • 1993 - Roberto Baggio (Itália)
  • 1994 - Romário (Brasil)
  • 1995 - George Weah (Libéria)
  • 1996 - Ronaldo (Brasil)
  • 1997 - Ronaldo (Brasil)
  • 1998 - Zinedine Zidane (França)
  • 1999 - Rivaldo (Brasil)
  • 2000 - Zinedine Zidane (França)
  • 2001 - Luís Figo (Portugal)
  • 2002 - Ronaldo (Brasil)
  • 2003 - Zinedine Zidane (França)
  • 2004 - Ronaldinho Gaúcho (Brasil)
  • 2005 - Ronaldinho Gaúcho (Brasil)
  • 2006 - Fabio Cannavaro (Itália)
  • 2007 - Kaká (Brasil)
  • 2008 - Cristiano Ronaldo (Portugal)
  • 2009 - Lionel Messi (Argentina)
  • 2010 - Lionel Messi (Argentina)
  • 2011 - Lionel Messi (Argentina)
  • 2012 - Lionel Messi (Argentina)
  • 2013 - Cristiano Ronaldo (Portugal)
  • 2014 - Cristiano Ronaldo (Portugal)
  • 2015 - Lionel Messi (Argentina)
  • 2016 - Cristiano Ronaldo (Portugal)
  • 2017 - Cristiano Ronaldo (Portugal)
  • 2018 - Luka Modric (Croácia)
  • 2019 - Lionel Messi (Argentina)
  • 2020 - Robert Lewandowski (Polônia)
  • 2021 - Robert Lewandowski (Polônia)
  • 2022 - Lionel Messi (Argentina)
  • 2023 - Lionel Messi (Argentina)
  • 2024 - Vini Jr (Brasil)

