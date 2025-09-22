Bola de Ouro e Fifa The Best: Entenda as diferenças entre as premiações
Entenda diferença entre as principais premiações de melhor jogador do mundo entregues pela France Football e pela FIFA ao longo da história
Nesta segunda-feira (22), a France Football divulga a lista de vencedores da Bola de Ouro 2025, premiação de grande prestígio que define os melhores jogadores e jogadoras do mundo na temporada.
Mas, além da premiação da revista francesa, que acontece desde 1956, existe também o FIFA The Best, prêmio entregue pela entidade máxima do futebol e que é entregue desde 2017 e que substitui o antigo FIFA World Player of the Year, vigente de 1991 a 2009.
Entre os anos de 2010 e 2015, France Football e FIFA firmaram uma parceria e unificaram as premiações, que passou se chamar "Bola de Ouro da Fifa" no período, antes da nova separação em 2016.
Sendo assim, nem sempre o melhor jogador do mundo pela FIFA foi o mesmo vencedor da Bola de Ouro em um mesmo ano.
Veja todos os vencedores:
Todos os vencedores dos prêmios de melhor jogador do mundo
Bola de Ouro (France Football + France Football e Fifa)
- 1956 - Stanley Matthews (ING) - Blackpool
- 1957 - Di Stéfano (ESP) - Real Madrid
- *1958 - Raymond Kopa (FRA) - Real Madrid
- *1959 - Di Stéfano (ESP) - Real Madrid
- *1960 - Luis Suárez (ESP) - Barcelona
- *1961 - Sivori (ITA) - Juventus
- *1962 - Josef Masopust (TCH) - Dukla Praga
- *1963 - Yashin (RUS) - Dínamo de Moscou
- *1964 - Denis Law (ESC) - Manchester United
- 1965 - Eusébio (POR) - Benfica
- 1966 - Bobby Charlton (ING) - Manchester United
- 1967 - Flórián Albert (HUN) - Ferencváros
- 1968 - George Best (NIRL) - Manchester United
- 1969 - Gianni Rivera (ITA) - Milan
- *1970 - Gerd Müller (ALE) - Bayern de Munique
- 1971 - Johan Cruijff (HOL) - Ajax
- 1972 - Franz Beckenbauer (ALE) - Bayern de Munique
- 1973 - Johan Cruijff (HOL) - Barcelona
- 1974 - Johan Cruijff (HOL) - Barcelona
- 1975 - Oleg Blokhin (UCR) - Dínamos de Kiev
- 1976 - Beckenbauer (ALE) - Bayer de Munique
- 1977 - Allan Simonsen (DIN) - Borussia Mönchengladbach
- *1978 - Kevin Keegan (ING) - Hamburgo
- 1979 - Kevin Keegan (ING) - Hamburgo
- 1980 - Rummenigge (ALE) - Bayern de Munique
- 1981 - Rummenigge (ALE) - Bayern de Munique
- 1982 - Paolo Rossi (ITA) - Juventus
- 1983 - Michel Platini (FRA) - Juventus
- 1984 - Michel Platini (FRA) - Juventus
- 1985 - Michel Platini (FRA) - Juventus
- *1986 - Igor Belanov (UCR) - Dínamo de Kiev
- 1987 - Ruud Gullit (HOL) - Milan
- 1988 - Van Basten (HOL) - Milan
- 1989 - Van Basten (HOL) - Milan
- *1990 - Matthäus (ALE) - Inter de Milão
- 1991 - Jean-Pierre Papin (FRA) - Olympique de Marseille
- 1992 - Van Basten (HOL) - Milan
- 1993 - Baggio (ITA) - Juventus
- *1994 - Stoichkov (BUL) - Barcelona
- 1995 - Weah (LIB) - Milan
- 1996 - Sammer (ALE) - Borussia Dortmund
- 1997 - Ronaldo (BRA) - Inter de Milão
- 1998 - Zidane (FRA) - Juventus
- 1999 - Rivaldo (BRA) - Barcelona
- 2000 - Figo (POR) - Real Madrid
- 2001 - Owen (ING) - Liverpool
- 2002 - Ronaldo (BRA) - Real Madrid
- 2003 - Nedved (TCH) - Juventus
- 2004 - Shevchenko (UCR) - Milan
- 2005 - Ronaldinho Gaúcho (BRA) - Barcelona
- 2006 - Cannavaro (ITA) - Real Madrid
- 2007 - Kaká (BRA) - Milan
- 2008 - Cristiano Ronaldo (POR) - Manchester United
- 2009 - Messi (ARG) - Barcelona
- 2010 - Messi (ARG) - Barcelona
- 2011 - Messi (ARG) - Barcelona
- 2012 - Messi (ARG) - Barcelona
- 2013 - Cristiano Ronaldo (POR) - Real Madrid
- 2014 - Cristiano Ronaldo (POR) - Real Madrid
- 2015 - Messi (ARG) - Barcelona
- 2016 - Cristiano Ronaldo (POR) - Real Madrid
- 2017 - Cristiano Ronaldo (POR) - Real Madrid
- 2018 - Modric (CRO) - Real Madrid
- 2019 - Messi (ARG) - Barcelona
- 2020 - Não houve premiação devido à pandemia de Covid-19
- 2021 - Messi (ARG) - PSG
- 2022 - Benzema (FRA) - Real Madrid
- 2023 - Messi (ARG) - Inter Miami
- 2024 - Rodri (ESP) - Manchester City
*Anos com vencedores "originais" e "revisados"
- Pelé (1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964, 1970)
- Maradona (1986 e 1990)
- Mario Kempes (1978)
- Romário (1994)
FIFA The Best + FIFA World Player of the Year
- 1991 - Lothar Matthäus (Alemanha)
- 1992 - Marco Van Basten (Holanda)
- 1993 - Roberto Baggio (Itália)
- 1994 - Romário (Brasil)
- 1995 - George Weah (Libéria)
- 1996 - Ronaldo (Brasil)
- 1997 - Ronaldo (Brasil)
- 1998 - Zinedine Zidane (França)
- 1999 - Rivaldo (Brasil)
- 2000 - Zinedine Zidane (França)
- 2001 - Luís Figo (Portugal)
- 2002 - Ronaldo (Brasil)
- 2003 - Zinedine Zidane (França)
- 2004 - Ronaldinho Gaúcho (Brasil)
- 2005 - Ronaldinho Gaúcho (Brasil)
- 2006 - Fabio Cannavaro (Itália)
- 2007 - Kaká (Brasil)
- 2008 - Cristiano Ronaldo (Portugal)
- 2009 - Lionel Messi (Argentina)
- 2010 - Lionel Messi (Argentina)
- 2011 - Lionel Messi (Argentina)
- 2012 - Lionel Messi (Argentina)
- 2013 - Cristiano Ronaldo (Portugal)
- 2014 - Cristiano Ronaldo (Portugal)
- 2015 - Lionel Messi (Argentina)
- 2016 - Cristiano Ronaldo (Portugal)
- 2017 - Cristiano Ronaldo (Portugal)
- 2018 - Luka Modric (Croácia)
- 2019 - Lionel Messi (Argentina)
- 2020 - Robert Lewandowski (Polônia)
- 2021 - Robert Lewandowski (Polônia)
- 2022 - Lionel Messi (Argentina)
- 2023 - Lionel Messi (Argentina)
- 2024 - Vini Jr (Brasil)