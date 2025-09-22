Bola de Ouro e Fifa The Best: Entenda as diferenças entre as premiações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Entenda diferença entre as principais premiações de melhor jogador do mundo entregues pela France Football e pela FIFA ao longo da história

Nesta segunda-feira (22), a France Football divulga a lista de vencedores da Bola de Ouro 2025, premiação de grande prestígio que define os melhores jogadores e jogadoras do mundo na temporada.

Mas, além da premiação da revista francesa, que acontece desde 1956, existe também o FIFA The Best, prêmio entregue pela entidade máxima do futebol e que é entregue desde 2017 e que substitui o antigo FIFA World Player of the Year, vigente de 1991 a 2009.

Entre os anos de 2010 e 2015, France Football e FIFA firmaram uma parceria e unificaram as premiações, que passou se chamar "Bola de Ouro da Fifa" no período, antes da nova separação em 2016.

Sendo assim, nem sempre o melhor jogador do mundo pela FIFA foi o mesmo vencedor da Bola de Ouro em um mesmo ano.

Veja todos os vencedores:

Todos os vencedores dos prêmios de melhor jogador do mundo

Bola de Ouro (France Football + France Football e Fifa)

1956 - Stanley Matthews (ING) - Blackpool



- Stanley Matthews (ING) - Blackpool 1957 - Di Stéfano (ESP) - Real Madrid



- Di Stéfano (ESP) - Real Madrid *1958 - Raymond Kopa (FRA) - Real Madrid



- Raymond Kopa (FRA) - Real Madrid *1959 - Di Stéfano (ESP) - Real Madrid



- Di Stéfano (ESP) - Real Madrid *1960 - Luis Suárez (ESP) - Barcelona



- Luis Suárez (ESP) - Barcelona *1961 - Sivori (ITA) - Juventus



- Sivori (ITA) - Juventus *1962 - Josef Masopust (TCH) - Dukla Praga



- Josef Masopust (TCH) - Dukla Praga *1963 - Yashin (RUS) - Dínamo de Moscou



- Yashin (RUS) - Dínamo de Moscou *1964 - Denis Law (ESC) - Manchester United



- Denis Law (ESC) - Manchester United 1965 - Eusébio (POR) - Benfica



- Eusébio (POR) - Benfica 1966 - Bobby Charlton (ING) - Manchester United



- Bobby Charlton (ING) - Manchester 1967 - Flórián Albert (HUN) - Ferencváros



- Flórián Albert (HUN) - 1968 - George Best (NIRL) - Manchester United



- George Best (NIRL) - Manchester 1969 - Gianni Rivera (ITA) - Milan



- Gianni Rivera (ITA) - Milan *1970 - Gerd Müller (ALE) - Bayern de Munique



- Gerd Müller (ALE) - Bayern de 1971 - Johan Cruijff (HOL) - Ajax



- Johan Cruijff (HOL) - 1972 - Franz Beckenbauer (ALE) - Bayern de Munique



- Franz Beckenbauer (ALE) - Bayern de 1973 - Johan Cruijff (HOL) - Barcelona



- Johan Cruijff (HOL) - 1974 - Johan Cruijff (HOL) - Barcelona



- Johan Cruijff (HOL) - 1975 - Oleg Blokhin (UCR) - Dínamos de Kiev



- Oleg Blokhin (UCR) - Dínamos de 1976 - Beckenbauer (ALE) - Bayer de Munique



- Beckenbauer (ALE) - Bayer de 1977 - Allan Simonsen (DIN) - Borussia Mönchengladbach



- Allan Simonsen (DIN) - Borussia *1978 - Kevin Keegan (ING) - Hamburgo



- Kevin Keegan (ING) - Hamburgo 1979 - Kevin Keegan (ING) - Hamburgo



- Kevin Keegan (ING) - Hamburgo 1980 - Rummenigge (ALE) - Bayern de Munique



- Rummenigge (ALE) - Bayern de Munique 1981 - Rummenigge (ALE) - Bayern de Munique



- Rummenigge (ALE) - Bayern de Munique 1982 - Paolo Rossi (ITA) - Juventus



- Paolo Rossi (ITA) - Juventus 1983 - Michel Platini (FRA) - Juventus



- Michel Platini (FRA) - Juventus 1984 - Michel Platini (FRA) - Juventus



- Michel Platini (FRA) - Juventus 1985 - Michel Platini (FRA) - Juventus



- Michel Platini (FRA) - Juventus *1986 - Igor Belanov (UCR) - Dínamo de Kiev



- Igor Belanov (UCR) - Dínamo de Kiev 1987 - Ruud Gullit (HOL) - Milan



- Ruud Gullit (HOL) - Milan 1988 - Van Basten (HOL) - Milan



- Van Basten (HOL) - Milan 1989 - Van Basten (HOL) - Milan



- Van Basten (HOL) - Milan *1990 - Matthäus (ALE) - Inter de Milão



- Matthäus (ALE) - Inter de Milão 1991 - Jean-Pierre Papin (FRA) - Olympique de Marseille



- Jean-Pierre Papin (FRA) - Olympique de Marseille 1992 - Van Basten (HOL) - Milan



- Van Basten (HOL) - Milan 1993 - Baggio (ITA) - Juventus



- Baggio (ITA) - Juventus *1994 - Stoichkov (BUL) - Barcelona



- Stoichkov (BUL) - Barcelona 1995 - Weah (LIB) - Milan



- Weah (LIB) - Milan 1996 - Sammer (ALE) - Borussia Dortmund



- Sammer (ALE) - Borussia Dortmund 1997 - Ronaldo (BRA) - Inter de Milão



- Ronaldo (BRA) - Inter de Milão 1998 - Zidane (FRA) - Juventus



- Zidane (FRA) - Juventus 1999 - Rivaldo (BRA) - Barcelona



- Rivaldo (BRA) - Barcelona 2000 - Figo (POR) - Real Madrid



- Figo (POR) - Real Madrid 2001 - Owen (ING) - Liverpool



- Owen (ING) - Liverpool 2002 - Ronaldo (BRA) - Real Madrid



- Ronaldo (BRA) - Real Madrid 2003 - Nedved (TCH) - Juventus



- Nedved (TCH) - Juventus 2004 - Shevchenko (UCR) - Milan



- Shevchenko (UCR) - Milan 2005 - Ronaldinho Gaúcho (BRA) - Barcelona



- Ronaldinho Gaúcho (BRA) - Barcelona 2006 - Cannavaro (ITA) - Real Madrid



- Cannavaro (ITA) - Real Madrid 2007 - Kaká (BRA) - Milan



- Kaká (BRA) - Milan 2008 - Cristiano Ronaldo (POR) - Manchester United



- Cristiano Ronaldo (POR) - Manchester United 2009 - Messi (ARG) - Barcelona



- Messi (ARG) - Barcelona 2010 - Messi (ARG) - Barcelona



- Messi (ARG) - Barcelona 2011 - Messi (ARG) - Barcelona



- Messi (ARG) - Barcelona 2012 - Messi (ARG) - Barcelona



- Messi (ARG) - Barcelona 2013 - Cristiano Ronaldo (POR) - Real Madrid



- Cristiano Ronaldo (POR) - Real Madrid 2014 - Cristiano Ronaldo (POR) - Real Madrid



- Cristiano Ronaldo (POR) - Real Madrid 2015 - Messi (ARG) - Barcelona



- Messi (ARG) - Barcelona 2016 - Cristiano Ronaldo (POR) - Real Madrid



- Cristiano Ronaldo (POR) - Real Madrid 2017 - Cristiano Ronaldo (POR) - Real Madrid



- Cristiano Ronaldo (POR) - Real Madrid 2018 - Modric (CRO) - Real Madrid



- Modric (CRO) - Real Madrid 2019 - Messi (ARG) - Barcelona



- Messi (ARG) - Barcelona 2020 - Não houve premiação devido à pandemia de Covid-19



- Não houve premiação devido à pandemia de Covid-19 2021 - Messi (ARG) - PSG



- Messi (ARG) - PSG 2022 - Benzema (FRA) - Real Madrid



- Benzema (FRA) - Real Madrid 2023 - Messi (ARG) - Inter Miami



- Messi (ARG) - Inter Miami 2024 - Rodri (ESP) - Manchester City

*Anos com vencedores "originais" e "revisados"



Pelé (1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964, 1970)



(1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964, 1970) Maradona (1986 e 1990)

(1986 e 1990) Mario Kempes (1978)

(1978) Romário (1994)

FIFA The Best + FIFA World Player of the Year