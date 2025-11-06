fechar
Brasileirao | Notícia

Escalação do Santos contra o Palmeiras: Neymar está fora! Veja os 11 titulares escalados

Souza volta após suspensão, mas o camisa 10 segue fora por precaução com o gramado sintético do estádio do Verdão e Luan Peres cumpre suspensão

Por Robert Sarmento Publicado em 06/11/2025 às 19:26
Neymar desfalca o Santos contra o Palmeiras
Neymar desfalca o Santos contra o Palmeiras - Raul Baretta/Santos

O Santos está praticamente pronto para enfrentar o Palmeiras, nesta quinta-feira (06/11), às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Brasileirão Série A 2025.

O técnico Juan Pablo Vojvoda contará com um retorno do lateral-esquerdo Souza. O jovem defensor havia ficado fora do duelo contra o Fortaleza, mas também terá baixas relevantes.

Escalação do Santos hoje (06/11) contra o Palmeiras 

A principal ausência é de Neymar, poupado devido à grama sintética. Apesar de estar recuperado da lesão na coxa direita, a comissão técnica e o estafe do jogador optaram por preservá-lo.

A tendência é que retorne apenas na partida seguinte, diante do Flamengo, na Vila Belmiro. Outro desfalque é o zagueiro Luan Peres, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Escalação do Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonís Frías, Alexis Duarte e Souza; João Schimidt, Zé Rafael, Victor Hugo e Rollheiser; Lautaro Díaz e Barreal. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Desfalques do Santos:

  • Luan Peres – suspenso (terceiro cartão amarelo);
  • Neymar – poupado por precaução (lesão na coxa direita).

Pendurados do Santos:

  • Gabriel Brazão;
  • Adonís Frías;
  • João Basso;
  • Luisão;
  • Mayke;
  • Igor Vinícius;
  • Escobar;
  • Barreal;
  • Lautaro Díaz.

Neymar em jogo do Santos pela Série A 2025 - Raul Baretta/Santos

Santos tem 1 vitória em 15 jogos no Allianz Parque

O alvinegro praiano ganhou somente uma vez dos 15 jogos que disputou no estádio palmeirense. Além disso, perdeu as duas últimas partidas que  teve com o rival, as duas pelo Paulistão.

  • 22/01/2025: Santos 1 x 2 Palmeiras (Paulistão 2025)
  • 07/04/2024: Palmeiras 2 x 0 Santos (Paulistão 2024)

Classificação da Série A 2025 atualizada

O Peixe vive situação delicada e precisa somar pontos para deixar a zona de rebaixamento. Com 33 pontos, a equipe aparece em 17º lugar, um abaixo do Vitória, primeiro fora do Z-4.

  • 16° Vitória - 34 pontos
  • 17° Santos - 33 pontos
  • 18° Juventude - 29 pontos
  • 19° Fortaleza - 28 pontos
  • 20° Sport - 17 pontos

