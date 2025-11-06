Escalação do Santos contra o Palmeiras: Neymar está fora! Veja os 11 titulares escalados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Souza volta após suspensão, mas o camisa 10 segue fora por precaução com o gramado sintético do estádio do Verdão e Luan Peres cumpre suspensão

O Santos está praticamente pronto para enfrentar o Palmeiras, nesta quinta-feira (06/11), às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Brasileirão Série A 2025.

O técnico Juan Pablo Vojvoda contará com um retorno do lateral-esquerdo Souza. O jovem defensor havia ficado fora do duelo contra o Fortaleza, mas também terá baixas relevantes.

Escalação do Santos hoje (06/11) contra o Palmeiras

A principal ausência é de Neymar, poupado devido à grama sintética. Apesar de estar recuperado da lesão na coxa direita, a comissão técnica e o estafe do jogador optaram por preservá-lo.

A tendência é que retorne apenas na partida seguinte, diante do Flamengo, na Vila Belmiro. Outro desfalque é o zagueiro Luan Peres, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Escalação do Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonís Frías, Alexis Duarte e Souza; João Schimidt, Zé Rafael, Victor Hugo e Rollheiser; Lautaro Díaz e Barreal. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Desfalques do Santos:

Luan Peres – suspenso (terceiro cartão amarelo);



Neymar – poupado por precaução (lesão na coxa direita).

Pendurados do Santos:

Gabriel Brazão;

Adonís Frías;

João Basso;

Luisão;

Mayke;

Igor Vinícius;

Escobar;

Barreal;

Lautaro Díaz.

Neymar em jogo do Santos pela Série A 2025 - Raul Baretta/Santos

Santos tem 1 vitória em 15 jogos no Allianz Parque

O alvinegro praiano ganhou somente uma vez dos 15 jogos que disputou no estádio palmeirense. Além disso, perdeu as duas últimas partidas que teve com o rival, as duas pelo Paulistão.

22/01/2025: Santos 1 x 2 Palmeiras (Paulistão 2025)

07/04/2024: Palmeiras 2 x 0 Santos (Paulistão 2024)

Classificação da Série A 2025 atualizada

O Peixe vive situação delicada e precisa somar pontos para deixar a zona de rebaixamento. Com 33 pontos, a equipe aparece em 17º lugar, um abaixo do Vitória, primeiro fora do Z-4.