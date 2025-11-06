Escalação do Santos contra o Palmeiras: Neymar está fora! Veja os 11 titulares escalados
Souza volta após suspensão, mas o camisa 10 segue fora por precaução com o gramado sintético do estádio do Verdão e Luan Peres cumpre suspensão
O Santos está praticamente pronto para enfrentar o Palmeiras, nesta quinta-feira (06/11), às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Brasileirão Série A 2025.
O técnico Juan Pablo Vojvoda contará com um retorno do lateral-esquerdo Souza. O jovem defensor havia ficado fora do duelo contra o Fortaleza, mas também terá baixas relevantes.
Escalação do Santos hoje (06/11) contra o Palmeiras
A principal ausência é de Neymar, poupado devido à grama sintética. Apesar de estar recuperado da lesão na coxa direita, a comissão técnica e o estafe do jogador optaram por preservá-lo.
A tendência é que retorne apenas na partida seguinte, diante do Flamengo, na Vila Belmiro. Outro desfalque é o zagueiro Luan Peres, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.
Escalação do Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonís Frías, Alexis Duarte e Souza; João Schimidt, Zé Rafael, Victor Hugo e Rollheiser; Lautaro Díaz e Barreal. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
Desfalques do Santos:
- Luan Peres – suspenso (terceiro cartão amarelo);
- Neymar – poupado por precaução (lesão na coxa direita).
Pendurados do Santos:
- Gabriel Brazão;
- Adonís Frías;
- João Basso;
- Luisão;
- Mayke;
- Igor Vinícius;
- Escobar;
- Barreal;
- Lautaro Díaz.
Santos tem 1 vitória em 15 jogos no Allianz Parque
O alvinegro praiano ganhou somente uma vez dos 15 jogos que disputou no estádio palmeirense. Além disso, perdeu as duas últimas partidas que teve com o rival, as duas pelo Paulistão.
- 22/01/2025: Santos 1 x 2 Palmeiras (Paulistão 2025)
- 07/04/2024: Palmeiras 2 x 0 Santos (Paulistão 2024)
Classificação da Série A 2025 atualizada
O Peixe vive situação delicada e precisa somar pontos para deixar a zona de rebaixamento. Com 33 pontos, a equipe aparece em 17º lugar, um abaixo do Vitória, primeiro fora do Z-4.
- 16° Vitória - 34 pontos
- 17° Santos - 33 pontos
- 18° Juventude - 29 pontos
- 19° Fortaleza - 28 pontos
- 20° Sport - 17 pontos