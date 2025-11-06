fechar
Brasileirao | Notícia

Escalação do Palmeiras contra o Santos: veja os 11 titulares definidos por Abel Ferreira

Com Aníbal Moreno suspenso, o técnico aposta em Bruno Fuchs como volante, além das voltas de Gustavo Gómez, Piquerez e Andreas Pereira

Por Robert Sarmento Publicado em 06/11/2025 às 19:14
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, com olhar atento para cima
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, com olhar atento para cima - Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras está praticamente definido para enfrentar o Santos, nesta quinta-feira (06/11), às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Brasileirão Série A 2025.

O técnico Abel Ferreira precisou fazer um ajuste importante no meio-campo devido à suspensão de Aníbal Moreno, que levou o terceiro cartão amarelo na partida diante do Juventude.

Escalação do Palmeiras hoje (06/11) contra o Santos

Para o lugar do argentino, o português deve escalar Bruno Fuchs como primeiro volante, repetindo uma opção que vem dando certo recentemente. O defensor já atuou como volante improvisado.

Além dessa mudança, o Verdão terá o retorno de nomes importantes que foram poupados no fim de semana. O lateral Piquerez, o zagueiro Gustavo Gómez e o meia Andreas Pereira.

Escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Mauricio e Allan; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques do Palmeiras

  • Aníbal Moreno – suspenso (terceiro cartão amarelo);
  • Lucas Evangelista, Weverton e Paulinho – lesionados.

Pendurados do Palmeiras

  • Weverton;
  • Murilo;
  • Lucas Evangelista;
  • Andreas Pereira;
  • Facundo Torres;
  • Vitor Castanheira (auxiliar técnico).

Cesar Greco/Palmeiras
Vitor Roque celebra gol com companheiros do Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras

Palmeiras quer ampliar liderança do Brasileirão Série A

Com 65 pontos, o Verdão chega embalado para o clássico e já sabe que não perderá a liderança nesta rodada, independentemente do resultado. Isso porque o Flamengo empatou com o Santos.

Classificação da Série A 2025 atualizada (G6):

  • 1° Palmeiras - 65 pontos
  • 2° Flamengo - 65 pontos
  • 3° Cruzeiro - 63  pontos
  • 4° Mirassol - 56 pontos
  • 5° Bahia - 52 pontos
  • 6° Botafogo - 51 pontos

