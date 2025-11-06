Escalação do Palmeiras contra o Santos: veja os 11 titulares definidos por Abel Ferreira
Com Aníbal Moreno suspenso, o técnico aposta em Bruno Fuchs como volante, além das voltas de Gustavo Gómez, Piquerez e Andreas Pereira
O Palmeiras está praticamente definido para enfrentar o Santos, nesta quinta-feira (06/11), às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Brasileirão Série A 2025.
O técnico Abel Ferreira precisou fazer um ajuste importante no meio-campo devido à suspensão de Aníbal Moreno, que levou o terceiro cartão amarelo na partida diante do Juventude.
Escalação do Palmeiras hoje (06/11) contra o Santos
Para o lugar do argentino, o português deve escalar Bruno Fuchs como primeiro volante, repetindo uma opção que vem dando certo recentemente. O defensor já atuou como volante improvisado.
Além dessa mudança, o Verdão terá o retorno de nomes importantes que foram poupados no fim de semana. O lateral Piquerez, o zagueiro Gustavo Gómez e o meia Andreas Pereira.
Escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Mauricio e Allan; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
Desfalques do Palmeiras
- Aníbal Moreno – suspenso (terceiro cartão amarelo);
- Lucas Evangelista, Weverton e Paulinho – lesionados.
Pendurados do Palmeiras
- Weverton;
- Murilo;
- Lucas Evangelista;
- Andreas Pereira;
- Facundo Torres;
- Vitor Castanheira (auxiliar técnico).
Palmeiras quer ampliar liderança do Brasileirão Série A
Com 65 pontos, o Verdão chega embalado para o clássico e já sabe que não perderá a liderança nesta rodada, independentemente do resultado. Isso porque o Flamengo empatou com o Santos.
Classificação da Série A 2025 atualizada (G6):
- 1° Palmeiras - 65 pontos
- 2° Flamengo - 65 pontos
- 3° Cruzeiro - 63 pontos
- 4° Mirassol - 56 pontos
- 5° Bahia - 52 pontos
- 6° Botafogo - 51 pontos